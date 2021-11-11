12 مليون دينار صافي أرباح «تسهيلات»

مال وأعمال

أظهرت البيانات المالية لشركة التسهيلات التجارية تحقيق الشركة أرباح في تسعة الأشهر الأولى من العام الحالي بلغت 12.077 مليون دينار (40.13 مليون دولار)، مقابل خسائر نفس الفترة من العام الماضي البالغة 9.847 ملايين دينار (32.72 مليون دولار). وقالت الشركة في بيان للبورصة إن التحول الإيجابي في النتائج خلال فترات المقارنة يعود بشكل أساس إلى زيادة الأرباح التشغيلية والاستثمارية، واسترجاع مخصصات بقيمة 2.643 مليون دينار. وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركة في تسعة الأشهر الأولى من العام الحالي نحو 12.442 مليون دينار، بالمقارنة مع (-2.482) مليون دينار للفترة المماثلة من عام 2020. وحققت الشركة أرباحاً بقيمة 4.782 ملايين دينار في الربع الثالث من العام الحالي، بالمقارنة مع أرباح بلغت 3.005 ملايين دينار للفترة المماثلة من العام السابق، بارتفاع نسبته 59.1%.