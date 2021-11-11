loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

12 مليون دينار صافي أرباح «تسهيلات»


أظهرت البيانات المالية لشركة التسهيلات التجارية تحقيق الشركة أرباح في تسعة الأشهر الأولى من العام الحالي بلغت 12.077 مليون دينار (40.13 مليون دولار)، مقابل خسائر نفس الفترة من العام الماضي البالغة 9.847 ملايين دينار (32.72 مليون دولار). وقالت الشركة في بيان للبورصة إن التحول الإيجابي في النتائج خلال فترات المقارنة يعود بشكل أساس إلى زيادة الأرباح التشغيلية والاستثمارية، واسترجاع مخصصات بقيمة 2.643 مليون دينار. وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركة في تسعة الأشهر الأولى من العام الحالي نحو 12.442 مليون دينار، بالمقارنة مع (-2.482) مليون دينار للفترة المماثلة من عام 2020. وحققت الشركة أرباحاً بقيمة 4.782 ملايين دينار في الربع الثالث من العام الحالي، بالمقارنة مع أرباح بلغت 3.005 ملايين دينار للفترة المماثلة من العام السابق، بارتفاع نسبته 59.1%.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة