1.93 مليون دينار صافي أرباح «جي تي سي»

مال وأعمال

أظهرت البيانات المالية لشركة جاسم للنقليات والمناولة «جي تي سي» تحقيق صافي ارباح في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بلغت 1.93 مليون دينار (6.41 ملايين دولار)، مقابل أرباح نفس الفترة من العام الماضي البالغة 4.01 ملايين دينار (13.32 مليون دولار). وقالت الشركة في بيان للبورصة إن عام 2021 تخلله تحديات مختلفة بسبب انخفاض في طلب السوق، حيث شهدت الأرباع الأول والثاني والثالث من العام تحسناً في المداخيل والأرباح بالمقارنة مع الربع الأخيرة من عام 2020، إلا أن التحسن كان أبطأ من المتوقع. وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركة في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي نحو 42.314 مليون دينار، بالمقارنة مع 43.206 مليون دينار للفترة المماثلة من عام 2020، بتراجع طفيف نسبته 2.1%. وحققت الشركة أرباحاً بقيمة 695.07 ألف دينار في الربع الثالث من العام الجاري، بالمقارنة مع أرباح بلغت مليون دينار للفترة المماثلة من العام السابق، بتراجع نسبته 30.6%.