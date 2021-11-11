1.132 مليون دينار أرباح «ورقية»

مال وأعمال

أظهرت البيانات المالية لشركة الشعيبة الصناعية «ورقية» تحقيق 1.132 مليون دينار (3.76 ملايين دولار)، في تسعة الأشهر الأولى من العام الحالي مقابل أرباح نفس الفترة من العام الماضي البالغة 1.023 مليون دينار (3.40 ملايين دولار). وقالت الشركة في بيان للبورصة إن ارتفاع الأرباح خلال فترات المقارنة يعود بشكل أساس إلى ارتفاع في مجمل الربح التشغيلي. وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركة في تسعة الأشهر الأولى من العام الحالي نحو 9.744 ملايين دينار، بالمقارنة مع 9.257 ملايين دينار للفترة المماثلة من عام 2020، بارتفاع نسبته 5.3%. وحققت الشركة أرباحاً بقيمة 292.41 ألف دينار في الربع الثالث من العام الحالي، بالمقارنة مع أرباح بلغت 466.71 ألف دينار للفترة المماثلة من العام السابق، بتراجع نسبته 37.4%.