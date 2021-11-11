15 من موظفي «بوبيان» ينهون برنامجاً تدريبياً

مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان إتمام خمسة عشر موظفا من موظفي إدارات الخزانة والمخاطر والعمليات المصرفية بالبنك البرنامج التدريبي للحصول علي شهادة ACI للتداول والعمليات بالتعاون مع اتحاد التداول في الأسواق العالمية ACI وذلك انطلاقاً من استراتيجية البنك الهادفة إلى تطوير موارده البشرية من أجل تحقيق أهدافه المنشودة في تقديم أفضل الخدمات لعملائه.

وقال المدير العام لمجموعة الموارد البشرية في البنك عادل الحماد «بحمد الله، نجحت مجموعة من مواردنا البشرية في اجتياز البرنامج التدريبي وتأهيلهم لاجتياز اختبار شهادة ACI للتداول والعمليات في نسخته الجديدة للحصول على الشهادة العالمية المعتمدة من «اتحاد الأسواق المالية» ACI وهو ما يتماشى مع رؤية البنك واستراتيجيته الحالية لاستحداث خطط تطوير وتدريب لبرامج وشهادات دولية لتنمية مواهب مواردنا البشرية».

وأضاف «لقد تمكنا من توفير مجموعة مميزة ومتنوعة من البرامج التدريبية لموظفينا من مختلف إدارات البنك وذلك بالتعاون مع أفضل المؤسسات والجهات التدريبية مثل اتحاد الأسواق المالية الذي يعد من أهم الهيئات العالمية لوضع معايير التداول»، مؤكداً أن حصول هؤلاء الموظفين على أفضل الشهادات المعتمدة عالمياً يساعدهم على تطوير مهاراتهم الوظيفية والإدارية في العمل المصرفي.

كما أوضح أن النسخة الجديدة من برنامج ACI للتداول والعمليات صممت خصيصاً لتوفير مجموعة من البرامج التدريبية المتنوعة، لاسيما تلك التي تهم موظفي إدارات الخزانة والمخاطر والعمليات المصرفية، مبيناً أن من أهمها بيئة الأسواق المالية والصرف الأجنبي ومعدلات أسواق المال والسندات إضافة إلى الدخل الثابت والعملات ومشتقات السلع وتطبيقات الأسواق المالية.

وقال الحماد أن موظفي إدارات الخزانة والعمليات والمدققين الداخليين ومراقبي الحسابات الخارجيين إضافة إلى مسؤولي إدارات متابعة الالتزام والمخاطر ورقابة المنتجات هم المؤهلون للانضمام إلى البرنامج التدريبي ACI والحصول على الشهادة المعتمدة مبيناً أن ذلك يأتي تماشياً مع متطلبات سوق العمل الجيدة والمبينة في الميثاق العالمي للصرف الأجنبي ومواثيق ولوائح القطاع الأخرى ذات الصلة والالتزام بها.

وتعتبر الشهادة العالمية المعتمدة ACI من «اتحاد الأسواق المالية» واحدة من أهم الشهادات للعاملين في إدارات الخزانة والتداول والمخاطر، حيث يؤهل البرنامج الخاص بها المتدربين لاكتساب المعرفة العملية بمتطلبات السوق وأسواق النقد الرئيسية والقدرة على تطبيق الإجراءات الحسابية الأساسية المستخدمة في هذه الأسواق والمنتجات الخاصة بها مثل العقود النقدية والعقود الآجلة والمشتقات المالية.

