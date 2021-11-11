محمد بن سلمان: حريصون على أمن العراق واستقراره

عربيات ودوليات

الرياض- بغداد- الوكالات: اكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ان السعودية حريصة على أمن العراق واستقراره. وعبر الأمير محمد بن سلمان خلال اتصال أجراه مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن تضامن السعودية مع العراق وشعبه في مواجهة التحديات. كما أعرب ولي العهد السعودي للكاظمي عن استنكار السعودية للاعتداء الذي تعرض له، حسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس». واطمأن ولي العهد خلال الاتصال على صحة رئيس الوزراء العراقي إثر العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف دولته، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

من جهته، عبر رئيس الوزراء العراقي عن الشكر لولي العهد على مشاعره الأخوية النبيلة التي تعكس متانة العلاقة الثنائية بين البلدين الشقيقين. يذكر أن 3 طائرات مسيرة استهدفت فجر الأحد، منزل رئيس الحكومة في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين، والتي تضم سفارات وقنصليات أجنبية، فضلا عن مؤسسات رسمية، فيما عمدت القوى الأمنية إلى إسقاط 2 منها، إلا أن الثالثة تمكنت من إصابة مقر الكاظمي.

الى ذلك أكد مشرق عباس، المستشار السياسي للكاظمي، على محاسبة المتورطين في عملية استهداف رئيس الوزراء العراقي، عبر تقديمهم إلى القضاء. وفي تغريدة عبر «تويتر» قال عباس «لن نتنازل أبداً وتحت أي ظرف عن اقتياد الإرهابيين القتلة الذين حاولوا اغتيال رئيس مجلس الوزراء إلى القضاء» وأضاف أن «العراق جُرح بعمق، وكل من يحاول التلاعب بجرح العراق فسيجد الإجابة».

وجاءت تغريدة المستشار الرئاسي جاءت بعد اجتماع عقده «الإطار التنسيقي» بحضور رؤساء الجمهورية والوزراء والقضاء. وكان الكاظمي أكد في كلمة له مساء الأحد خلال جلسة للحكومة، أن القوى الأمنية «تعرف مرتكبي جريمة محاولة الاغتيال وستكشفهم».

على صعيد متصل، أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في اتصال مع الرئيس العراقي، برهم صالح، استنكاره «للهجوم الإرهابي»، الذي استهدف مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي.

وذكر مكتب المتحدث باسم الخارجية، في بيان، أن الوزير الأميركي «أكد أن هذا الهجوم كان أيضا اعتداء على سيادة العراق واستقراره». وشدد بلينكن على أن «علاقتنا مع حكومة العراق وشعبه راسخة».

