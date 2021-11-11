كسر عزلة دمشق.. الإعمار والطاقة وراء أكمة السياسة

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: لم تكن زيارة الوفد الرسمي الإماراتي برئاسة وزير الخارجية، الشيخ عبدالله بن زايد الثلاثاء إلى دمشق هي أولى الخطوات التي تكسر عزلة نظام الرئيس السوري بشار الأسد من محيطه الإقليمي والعربي في وقت عبرت فيه واشنطن عن رفضها لأي شكل من تطبيع العلاقات.

فرغم أن الزيارة هي الأولى منذ عشر سنوات إلا أن مكالمة سبقتها بين ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد والرئيس السوري، في أغسطس الماضي. كما تواصل الأسد أيضا مع العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، في أكتوبر الماضي، لأول مرة أيضا منذ عشر سنوات.

ولا يقتصر الأمر على مكالمات أو زيارات ضمت مسؤولين مصريين أيضا،في السنوات الأخيرة فقد شملت خطوات أخرى إعادة فتح السفارة الإماراتية في دمشق عام 2018، وفتح معبر جابر الحدودي بين الأردن وسورية، إضافة إلى استئناف الرحلات البرية والجوية بين البلدين.

وتأتي هذه التحركات السياسية والدبلوماسية من قبل بعض الدول العربية مع دمشق قبل القمة العربية التي تستضيفها الجزائر، في مارس المقبل، حيث علّقت جامعة الدول العربية عضوية سورية، منذ اندلاع النزاع فيها عام 2011. وقطعت حينها دول عربية عدة علاقاتها مع دمشق، بينها الإمارات، فيما أبقت أخرى بينها الأردن على اتصالات محدودة بين الطرفين. وشكّلت سلطنة عمان استثناء بين الدول الخليجية.

ويصف المحلل الإماراتي، حميد الزعابي، في حديث مع موقع قناة «الحرة» الاميركية زيارة وزير خارجية بلاده لدمشق، بأنها «دبلوماسية شجاعة، هدفها حقن الدماء وبناء الأوطان والتنمية في سورية»، مشيرا إلى أن «الرسالة الرئيسة التي تحملها هذه الزيارة، هي أن الإمارات تدعم جهود الاستقرار في سورية». وجاء الاتصال بعد قرابة 3 سنوات على إعلان الإمارات عودة العمل في سفارتها بدمشق، عقب سبع سنوات على قطع علاقاتها مع سورية على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت عام 2011 وتحولت لاحقا إلى حرب أهلية.

يشير المحلل الأردني زيد النوايسة، في حديث لـ«الحرة» إلى أن «الأردن والإمارات وأعتقد مصر والعديد من الأقطار، وربما بتوافق مع العراق، تعمل على عودة سورية إلى الحضن العربي، بعد حالة الاستقرار الأمني النسبي في سورية بعد أن استطاع النظام السيطرة على 80% من الأراضي السورية». ويعتقد النوايسة أن القمة العربية التي ستعقد في مارس المقبل «سيكون عنوانها الرئيس عودة سورية لجامعة الدولة العربية» بينما يؤكد الباحث في مركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية في مصر كرم سعيد، أن «العلاقات المصرية السورية موجودة، وهناك تنسيق سياسي ودبلوماسي وأمني ممتد على مدار السنوات السبع الماضية فضلا عن زيارات أمنية متبادلة ربما غير معلن عنها بالإضافة إلى أن هناك «منصة القاهرة» التي تستضيف أيضا تيارات معارضة سورية». ويوضح سعيد أن هناك زخما إقليميا لتسوية الأزمة في سورية، «الروس لديهم رغبة كبيرة في بقاء الأسد في صدارة المشهد، بعد كل التحركات التي خاضتها دول إقليمية لإسقاط الأسد والتي لم تنجح». غير أن سعيد يشير إلى أن» الخطوات العربية وخاصة الإماراتية (جاءت) لأن هذه الدول أصبحت تتبنى رؤية مغايرة لما كانت عليه قبل سنوات وأيضا رؤية مغايرة للولايات المتحدة، حتى أصبحت تبحث عن دوائر تستطيع من خلالها التقارب مع قوى دولية أخرى مثل روسيا والصين».

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن «الإدارة الأميركية لا تدعم أي جهود لتعويم نظام الأسد وندعو الدول إلى النظر إلى الأعمال الوحشية التي ارتكبها هذا النظام ضد شعبه». وقال برايس في إفادة صحفية اعتيادية «نشعر بالقلق إزاء التقارير عن هذا الاجتماع والإشارة التي يبعث بها». وأضاف أن الولايات المتحدة ملتزمة «بالعمل مع الشركاء للوصول إلى حل للصراع في سورية»، مؤكدا أن «السلام سيعود إلى سورية عندما تتحقق آمال الشعب السوري».

لكن الزعابي، وهو رئيس تحرير في «مؤسسة دبي للإعلام»، يرى أنه «حتى لو أن نظام بشار الأسد فعل ما فعل، فهناك حلول يمكن الاتفاق عليها. علينا ألا نقف مكاننا، ولابد من إعادة المياه إلى مجاريها».

ويقول النوايسة إنه «لا يمكن فصل موقف الولايات المتحدة من سورية من مجمل الموقف الأميركي في المنطقة حيث تنسحب من أفغانستان والعراق وتقترب من العودة للاتفاق النووي مع إيران» مضيفا أن «التسوية السياسية مع طهران لن تكون سورية بعيدا عنها». ويشير الزعابي إلى أن الخطوة الإماراتية تأتي أيضا في إطار أن «سورية بلد عربي والإمارات تدعم الأمن القومي العربي وأمن المنطقة وهذه استراتيجيتها». فيما يوضح النوايسة أن «التقارب مع سورية ينطلق من فكرة أنه لم يعد مقبولا ترك سورية عرضة للقوى الإقليمية تحديدا الإيرانيين والأتراك».

بالإضافة إلى ذلك فإن التقارب مع نظام الأسد له اعتبارات أخرى مثل «عقود إعادة الإعمار في سورية بعد إنهاء الأزمة» بحسب سعيد الذي يشير ايضا إلى أن هناك «صراعا على النفوذ على مكامن الطاقة في منطقة شرق المتوسط والسواحل السورية غنية». ولم تنخرط سورية حتى الآن في الاتفاقيات الخاصة بترسيم الحدود أو آليات التنقيب عن الطاقة. ويقول سعيد «ربما تسعى القاهرة التي أسست منتدى غاز المتوسط لاجتذاب سورية لهذا التجمع، والإمارات داعمة لهذا المنتدى ولديها علاقات قوية مع اليونان وقبرص والقاهرة في هذا السياق».

