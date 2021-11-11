«التايمز»: جفاف الخابور مأساة سورية المقبلة

عربيات ودوليات

لندن- الوكالات: نشرت صحيفة «التايمز» البريطانية تقريرا تحت عنوان: «حروب المياه في مهد الحضارة: المأساة السورية المقبلة» قالت فيه إن نهر الخابور المتصل بالفرات، والذي كان يفيض بالمياه قبل بضع سنوات لدرجة أنه كان بمثابة خط أمامي لا يمكن اختراقه في الحرب بين «داعش» والأكراد والمسيحيين قد اختفى الآن. ويضيف التقرير ان السكان الذين فروا خلال الحرب لم يعودوا لزراعة الأرض وأن الصحراء تنتشر مع انتشار جفاف مدمر في جميع أنحاء سورية. واعتبر مراسل «التايمز» أن هناك العديد من الأسباب لهذه الكارثة المستجدة إلا أن تقرير نشرته منظمة السلام الهولندية «Pax» أكد مزاعم السكان المتبقين بأن النهر جف بعد أن قامت القوات المدعومة من تركيا بسد تدفقه خلال غزوها لشمال سورية قبل عامين.

ويؤكد التقرير أن الصراع المحلي ليس سوى أحد أسباب جفاف مياه الخابور. ويقول إن سهول نهر الفرات ودجلة وروافده التي كانت خصبة في يوم من الأيام دمرت بسبب مزيج من الحرب وتغير المناخ والسياسات البيئية السيئة. وقال جاسم محمد، وهو مزارع من دير الزور للصحيفة البريطانية «فشلنا في زراعة أي قمح هذا العام. هذه كارثة. لا قمح ولا خبز». وأضاف «الأمر يزداد سوءا كل يوم. إذا أتيت إلى هنا، فسترى أطفالا ينامون بالقرب من المخابز حتى يتمكنوا من الوقوف في طوابير في الصباح الباكر، لأن الخبز اصبح نادرا جدا».

ونقل المراسل عن تقرير صادر عن تحالف من وكالات الإغاثة في أغسطس قوله إن خمسة ملايين شخص في سورية وسبعة ملايين في العراق «يفقدون» الوصول إلى المياه. وينهار إنتاج القمح في كلا البلدين وحذرت الوكالات من أن هروب المزارعين من الأرض سيؤدي في النهاية إلى أزمة لاجئين جديدة.

