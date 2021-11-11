3 قتلى في غارة تركية على القامشلي

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: اتهمت القوات الكردية في شمال سورية أمس تركيا بقتل ثلاثة مدنيين في هجوم بطائرة مسيرة استهدفت سيارة في مدينة القامشلي الخاضعة لسيطرتها. وقالت «الإدارة الكردية» لشمال وشرق سورية إن طائرة مسيّرة تركية قامت باستهداف حي الهلالية.

من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الهجوم استهدف مسؤولا من قوات سورية الديموقراطية «قسد» لم يكن موجودا في السيارة مضيفا أن جده وأحد أخوته وشخصا آخر قتلوا.

من جهة ثانية، قال المرصد إن قصفا جويا من «طيران مجهول» استهدف مواقع ومستودعات للسلاح تابعة للميليشيات الإيرانية في مدينة البوكمال غرب الفرات، قرب الحدود السورية العراقية. وأدت الضربات الجوية بحسب المرصد، إلى «تدمير مستودعات للسلاح والذخائر، وهو ما تسبب بانفجارات هائلة وصل صداها إلى الباغوز، الواقعة على الضفة الأخرى من نهر الفرات، والخاضعة لسيطرة قسد».

