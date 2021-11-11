الصين تعزز قوتها بحاملة طائرات «تضاهي الأميركية»

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: كشفت صور الأقمار الصناعية أن حاملة طائرات صينية تمتلك تكنولوجيا «تعادل تقريبا نظيراتها الأميركية» من الممكن أن تبدأ العمل في فبراير من العام المقبل، بحسب تحليل للصور قدمه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ونشرته شبكة CNN الأميركية. وتتواجد الناقلة المعروفة حتى الآن باسم «Type 003» في حوض جيانغنان للسفن، فى شانغهاي ويعتقد المحللون أنه لم يبق سوى تركيب عدد قليل من التجهيزات الإضافية، مثل الرادار وأنظمة الأسلحة، قبل أن تتمكن السفينة من النزول إلى نهر اليانغتسي.

ونقلت «CNN» أنه استنادا إلى المعلومات المتاحة والتقدم الملحوظ في جيانغنان، يقدر المحللون أن النوع 003 سيطلق في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر تقريبا. ولا تزال فتحتان كبيرتان مرئيتين على سطح السفينة. وتمتلك الصين حاليا حاملتي طائرات واحدة منهما من صناعة صينية، لكن الخبراء يعتقدون أن الحاملة الجديدة ستضم تكنولوجيا إطلاق طائرات أكثر تقدما» وسوف تسمح منصات الإطلاق الجديدة للقوات الصينية بإطلاق مجموعة أوسع من الطائرات بشكل أسرع وحمل المزيد من الذخيرة. وتمتلك الصين بحسب الزميل في مركز الأبحاث، ماثيو فونايول أكبر قوة بحرية في العالم، وستكون الناقلة الجديدة «أول اختراق للجيش الصيني فيما يتعلق بحاملة طائرات حديثة» معتبرا «أنها خطوة مهمة إلى الأمام». ويقول فونايول إن «قيمة حاملات الطائرات لا تقتصر فقط على القدرة العسكرية، ولكنها أيضا تتمتع بقيمة كبيرة من حيث «فرض الهيبة الدبلوماسية وعرض القوة».

واشترت الصين حاملة الطائرات الأولى التي امتلكتها «لياونينغ» وهي سفينة غير مكتملة من الحقبة السوفيتية من أوكرانيا عام 1998 واكتمل تحديثها وتشغيلها في عام 2012. واستخدمت الصين تكنولوجيا الناقلة هذه في بناء الناقلة شاندونغ، التي دخلت الخدمة في ديسمبر عام 2019 واستندت الناقلتان إلى تكنولوجيا سوفيتية أقل تطورا وتمتلكان نظام إطلاق للطائرات أقل تقدما من نظام «المنجنيق» الأميركي، الذي يسمح للطائرات بحمل مزيد من الذخائر والوقود.

وقال فونايول إنه يبدو أن الناقلة الجديدة لديها نفس تكنولوجيا المنجنيق التي تمتلكها الولايات المتحدة، بل وربما تكون تمتلك نظام القاذفات الكهرومغناطيسية، متخطية أنظمة الإطلاق القائمة على البخار التي لا تزال تستخدم في أغلب السفن الأميركية تقريبا. بيد أنه بالرغم من نظام الاطلاق المتقدم، قال فونايول إنه مازالت هناك علامات على أن الناقلة الصينية متخلفة عن نظيراتها الأميركية التي تعمل بالطاقة النووية، بينما يعتقد أن حاملة الطائرات من طراز 003 تعمل بالدفع البخاري التقليدي، الذي سيحد من مداها.

