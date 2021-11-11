مصر: سياسات تركيا التوسعية تبعث على القلق

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن بلاده لا ترى سببا يدفع تركيا للتواجد عسكريا في ليبيا وسورية والعراق، معربا عن قلقه إزاء سياسات أنقرة التوسعية التي ظهرت خلال عشرة الأعوام الماضية.

وأوضح شكري، في جلسة حوارية نظمها مركز «ويلسون» البحثي في الولايات المتحدة، أن «تركيا دولة مهمة للغاية بالمنطقة وعضو في حلف الناتو، ولكن ينتابنا قلق إزاء السياسات التوسعية التي أظهرتها خلال السنوات العشر الماضية».

وأضاف: «نحن لا نرى سببا يدفعها للتواجد عسكريا في ليبيا أو سورية أو العراق.. لا نرى مبررا لوجودها». وتابع: «في الوقت ذاته ينتابنا القلق إزاء التدخل في الشؤون الداخلية المصرية ودعم حركة الإخوان التي نصنفها جماعة إرهابية.. نحن لا نرى سببا يدفع تركيا لاحتضان قيادات الإخوان المسلمين لكي يعملوا من هناك ويبثوا معلومات مضللة عبر قنوات فضائية».

وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن القاهرة وأنقرة عقدتا مباحثات استكشافية مفيدة، مضيفا: «إذا تبلور ذلك وتحول إلى واقع سنكون مستعدين لتطبيع العلاقات بناء على الاحترام المتبادل».

وعقدت مصر وتركيا حتى الآن جولتين من المحادثات الاستكشافية لتحديد جوانب الأزمة بين البلدين التي اندلعت عام 2013 والعمل على تجاوزها. وانعقدت الجولة الأولى من المحادثات في مايو الماضي في القاهرة، بينما استضافت تركيا في سبتمبر الماضي، الجولة الثانية التي استمرت لمدة يومين في العاصمة أنقرة.

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، وذلك في البيان الختامي للحوار الاستراتيجي بين واشنطن والقاهرة، واتفقتا على أهمية إجراء هذا الحوار بشكل دوري.

ونص البيان على تحديد المجالات التي يمكن فيها تعميق التعاون الثنائي والإقليمي، بما في ذلك الشؤون الاقتصادية والتجارية والتعليم والقضايا الثقافية والشؤون القنصلية وحقوق الإنسان والعدالة وإنفاذ القانون والدفاع والأمن.

وأكدت الولايات المتحدة ومصر التزامهما الراسخ بالأمن القومي للبلدين واستقرار الشرق الأوسط. وأشادت مصر بدور الولايات المتحدة في التنمية الاقتصادية في مصر وإمدادها بالمعدات الدفاعية والتعاون المشترك لتعزيز القدرات الدفاعية لمصر.

وأعربت الولايات المتحدة عن تقديرها لقيادة مصر في التوسط في إيجاد حلول للنزاعات الإقليمية، ولا سيما في تعزيز السلام وإنهاء العنف في غزة.

وفيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي، جددت الولايات المتحدة دعم الرئيس جو بايدن للأمن المائي لمصر.

وأكد الوفدان التزامهما المشترك بتوسيع وتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي والتعاون الوثيق في قضايا المناخ. كما تبادلا الأفكار حول زيادة الاستثمار في اقتصاداتهم، وتوفير المزيد من الفرص لشعوبهم، ومكافحة أزمة المناخ.

