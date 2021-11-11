الجيش الإسرائيلي: نكثف استعداداتنا لضرب منشآت إيران النووية

عربيات ودوليات

القدس المحتلة - طهران - الوكالات: اعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي ان الجيش يكثف استعداداته لهجوم محتمل على المنشآت النووية الإيرانية، في حين شددت إيران على أن ردها على أي هجوم لن يقتصر على حدودها. وأضاف كوخافي أن تل أبيب ستسرع الخطط المعدّة للتعامل مع إيران وتهديدها النووي العسكري، على حد تعبيره. وأشار إلى أن الميزانية التي تمت الموافقة عليها تجعل من الممكن التعامل مع مجموعة متنوعة من التهديدات.

بدوره قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن حكومته لن تسمح لإيران ووكلائها بالمساس بالتفوق العسكري الإسرائيلي. وتابع غانتس «نحن نفعل كل ما في وسعنا لمنع الحرب، ولكن في حالة اندلاع الحرب يجب أن نكون مستعدين على الخطوط الأمامية وفي المناطق المدنية، للقيام بعمليات عسكرية لم نشهدها من قبل، بوسائل جديدة لم تكن متاحة لنا من قبل».

بالمقابل، قال قائد الجيش الإيراني عبدالرحيم موسوي إن رد إيران على أي تهديد يستهدف أمنها القومي لن يقتصر على الحدود الإيرانية، بل سيتجاوزها إلى أماكن أخرى، وإن إيران قادرة على الرد حيثما اقتضت الضرورة.وأضاف أنه لا نية لدى إيران للاعتداء على أحد، وهي تؤكد أن دول المنطقة قادرة على ضمان أمنها، ومستعدة للتعاون بهذا الشأن.

على صعيد اخر قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كني امس إن بلاده لاتخوض مفاوضات نووية لان هذه القضية تم الاتفاق بشأنها في عام 2015 في إطار الاتفاق النووي مع مجموعة «5+1» وبشكل كامل.ونقلت وكالة الانباء الرسمية الإيرانية «ارنا» عن باقري كني وهو كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي قوله إن المسألة الأساسية في مفاوضات فيينا هي التداعيات الناجمة عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الى جانب مسألة إلغاء العقوبات المفروضة على إيران والتي وصفها بـ«غير القانونية». وأشار الى محادثاته مع نظيره الفرنسي فيليب إيريرا في باريس قائلا إنه «نظرا الى أن فرنسا ستتولى العام المقبل رئاسة الاتحاد الأوروبي لذا بإمكانها القيام بدور أكبر وهناك فرصة مناسبة جدا لتعزيز علاقات إيران والتعاملات الاقليمية وكذلك مسار المفاوضات المقررة في فيينا في الـ29 من الشهر الحالي».

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قال عقب مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن المفاوضات مع إيران يجب ان تستأنف من حيث انتهت في 20 يونيو الماضي.

