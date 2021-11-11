مدبولي: مصر حولت الحدود الشمالية الشرقية إلى منطقة آمنة

عربيات ودوليات

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس، أن نجاح تعديل الاتفاقية الأمنية مع الجانب الإسرائيلي بزيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها بالمنطقة الحدودية برفح يعد نصراً للقيادة السياسية. وتوجه مدبولي بالشكر والتهنئة للقائد العام للقوات المسلحة على ما يبذل من جهود غبر مسبوقة في هذا الإطار، مؤكداً أن هذه الخطوة تعزز الثقة في القوات المسلحة المصرية التي جعلت الحدود الشمالية الشرقية لمصر آمنة بعد سنوات من التهديد والإرهاب. والاثنين الماضي، أعلنت مصر رسميا عن تعديل بنود اتفاقية دولية أمنية مع إسرائيل، لتعزيز التواجد المصري في المنطقة الحدودية برفح، ما يعزز الأمن طبقاً للمستجدات والمتغيرات، بحسب ما نشر المتحدث العسكري المصري. وقال المتحدث العسكري المصري: «نجحت اللجنة العسكرية المشتركة بناءً على الاجتماع التنسيقي مع الجانب الإسرائيلي، في تعديل الاتفاقية الأمنية، بزيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها بالمنطقة الحدودية في رفح».

