البرازيل تستضيف كولومبيا

دوليه

تستقبل البرازيل اليوم ضيفتها كولومبيا على ملعب «أرينا كورنثيانز» في ساو باولو ضمن المرحلة الـ 13 من تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، والتي تشهد 3 مباريات أخرى تجمع الاكوادور مع فنزويلا، وباراغواي مع تشيلي، وبيرو مع بوليفيا.

وتتصدر البرازيل ترتيب الفرق برصيد 31 نقطة متقدمة بفارق 6 نقاط عن الأرجنتين الثانية، فيما تحتل كولومبيا المركز الرابع بـ 16 نقطة بفارق نقطة عن الإكوادور الثالثة. ويسعى المنتخب البرازيلي بقيادة نجم باريس سان جرمان نيمار داسيلفا إلى مواصلة حصد النقاط وتحقيق فوز جديد، إلا أن مهمته لن تكون سهلة أمام المنتخب الكولومبي العنيد.

وقرر أدينور ليوناردو باتشي «تيتي»، المدير الفني للبرازيل الاثنين الماضي استدعاء المدافع غابرييل دوس سانتوس، لاعب آرسنال الإنكليزي. وذلك استعدادا لمواجهتي اليوم أمام كولومبيا والأرجنتين الأسبوع المقبل، بدلا من لوكاس فيريسيمو، مدافع بنفيكا البرتغالي، الذي تعرض لإصابة قوية. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يُستدعى فيها صاحب الـ23 عاما لصفوف «السيليساو» الذي أصبح على بعد خطوات من تأكيد تأهله رسميا للمونديال.

وسيحل دوس سانتوس محل فيريسيمو الذي انتهى موسمه بإصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى في مباراة فريقه أمام سبورتنغ براغا الأحد في الدوري البرتغالي. وأشار الاتحاد البرازيلي في بيان رسمي «حصل طبيب المنتخب البرازيلي رودريغو لاسمار من بنفيكا على تقرير الفحوصات الخاصة باللاعب التي أثبتت خطورة الإصابة».

وبهذا ينضم المدافع الشاب (26 عاما) لمهاجم ليفربول الإنكليزي روبرتو فيرمينو، الذي سيغيب هو الآخر للإصابة، وتم استدعاء نجم ريال مدريد الإسباني هذا الموسم، فينيسيوس جونيور.

وستخوض البرازيل بعد مباراة اليوم بـ5 أيام مواجهة قوية امام الأرجنتين في «السوبر كلاسيكو» في مدينة سان خوان في آخر مبارياتها هذا العام.

