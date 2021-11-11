راشفورد تقلَّد وسام الإمبراطورية

دوليه

تعهد مهاجم مان يونايتد ومنتخب انكلترا لكرة القدم ماركوس راشفورد بمواصلة حملته لمساعدة الأطفال المحرومين بعد أن منحه الأمير وليام وسام الامبراطورية البريطانية. وتم تكريم راشفورد (24 عاما) بعد الحملة التي قام بها تجاه الاطفال المحرومين وضمان عدم تعرضهم للجوع خلال جائحة كوفيد-19. ومنحه الامير وليام الذي يرأس الاتحاد الانكليزي لكرة القدم ايضا، وسام الإمبراطورية البريطانية في حفل اقيم في قلعة وندسور اعترافا بانجازه وخدمة بلاده. وأكد راشفورد بأنه سيمنح هذا الوسام لوالدته ميلاني التي قامت بتربيته الى جانب أشقائه الأربعة. وقال راشفورد «أحاول منح الأطفال الأشياء التي لم أكن املكها عندما كنت طفلا. احاول منحهم فرصة واعتقد بأنهم يستحقونها. اي طفل لا يستحق هذا الامر؟ اعتقد انه نوع من العقاب عدم قدرتهم على ان يحصلوا على الطعام او الكتب». وتابع «انها خطوات بسيطة لكن يمكن ان يكون لها اثر قوي. ارى الجيل القادم من بعدي بأنه جيل مميز جدا». وختم «هم (الاطفال) في حاجة فقط الى من يرشدهم على الطريق الصحيح وهذا ما أقوم به».

