أوغبونا مصاب في الرباط الصليبي

دوليه

قال وست هام يونايتد أول من امس إن قلب الدفاع أنجيلو أوغبونا تعرض لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي للركبة خلال الفوز 3-2 على ليفربول مطلع الأسبوع. وأضاف وست هام في بيان أن الأشعة التي أجريت أول من امس كشفت عن المشكلة في ركبة أوغبونا

اليمنى مشيرا إلى أن الدولي الإيطالي بدأ بالفعل برنامج إعادة التأهيل. وقال ريتشارد كولينغ رئيس الفريق الطبي في النادي: «بعد استبداله في أعقاب حادث منفصل أدى إلى إصابته بجرح فوق عينه شعر أنجيلو ببعض الألم في ركبته لذلك قمنا بفحصه للتأكد من مدى خطورة الإصابة. وتابع: «أظهر الفحص بعض الأضرار في الرباط الصليبي الأمامي وقد بدأ اللاعب بالفعل برنامج إعادة التأهيل. سيتقابل أنجيلو مع طبيب آخر هذا الأسبوع لنحصل على صورة أكثر وضوحاً عن الفترة الزمنية للتعافي». وتقدم وست هام للمركز الثالث في الدوري الممتاز بعد الفوز الأحد على ليفربول منهياً مسيرة الريدز الخالية من الهزائم والممتدة منذ 25 مباراة في كافة المسابقات. وسيلتقي فريق المدرب ديفيد مويس في المباراة المقبلة مع وولفرهامبتون في 20 نوفمبر عقب التوقف الدولي.

