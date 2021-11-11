تشافي: لا يمكن تكرار ما حدث أمام سيلتا فيغو

دوليه

ألقى تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، خطابًا على اللاعبين، خلال المران الأول له مع الفريق الكاتالوني. وقال تشافي للاعبين، في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا: «عليكم أن تؤمنوا بأنفسكم، وتبذلوا الكثير من الجهد. لا يمكن تكرار شيء مثل الذي حدث أمام سيلتا فيغو». وأضاف «عليكم أن تكونوا دائمًا في حالة تأهب. لا يمكن أن تتقدم في الشوط الأول 3-0 وينتهي بنا الأمر إلى التعادل»، وذلك في إشارة إلى مواجهة سيلتا فيغو في الجولة الأخيرة من الدوري. وشدد تشافي على أن اللاعبين يجب أن يعتقدوا أن التواجد في برشلونة مصدر فخر لهم، وأن هذا الفريق يجب أن ينافس دائمًا على الألقاب. وتحدث تشافي مع اللاعبين لوضع أسس القواعد التي ستحكم غرفة الملابس، حيث يجب أن يركز الجميع بشكل أساسي على الامتثال الصارم للجداول، وأن يكون هناك تعايش أفضل بين اللاعبين لتكوين فريق، حيث سيتناولون الإفطار والغذاء معًا.

