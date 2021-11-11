فان غال يستدعي سيليسن

دوليه

استدعى مدرب منتخب هولندا لويس فان غال الثلاثي الحارس ياسبر سيليسن والمهاجم ستيفن بيرخفين والمدافع الشاب ديفين رينش للحلول بدلاً من المصابين في الاستحقاقين الحاسمين للمنتخب البرتقالي أمام مونتينيغرو والنرويج في الجولتين الأخيرتين من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

وسيحلّ هذا الثلاثي بدلاً من جويل دروميل وستيفن بيرخهويس وجوريين تيمبر، بحسب ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة.

وفرض الحارس سيليسن (32 عاماً) نفسه أساسياً بين الخشبات الثلاث مع منتخب بلاده حتى النسخة الاخيرة من كأس أوروبا التي غاب عنها بسبب إصابته بفيروس كورونا، في حين فضّل المدرب العائد للمرة الثالثة للإشراف على المنتخب في اغسطس 2021 بدلاً من فرانك دي بور عدم استدعاء حارس فالنسيا الاسباني مجدداً إلى التشكيلة.

وأقدم فان غال على خطوته عقب الإعلان عن غياب الحارس الأساسي دروميل بسبب المرض.

