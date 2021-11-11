الشهرة الزائفة والإعلام المدمِّر «1»

الاخيرة

تقدمت في تونس قبل فترة قصيرة بورقة حول الإعلام الورقي أمام مؤتمر الإعلام العربي الأول الذي أقامه اتحاد الإذاعات العربية التابع لجامعة الدول العربية وحضره رئيس الاتحاد محمد العواش وأمين عام الجامعة د. أحمد أبوالغيط، وقد حذرت في تلك الورقة وكررت ذلك في ورقتي أمام معرض الكتاب بالشارقة قبل أيام من خطورة «إعلام الأشباح» أي ما يسمى بالإعلام البديل، وضرورة أن تحرص دولنا العربية على إعلامها الوطني «الرسمي» والورقي وفضائياتها العامة والخاصة، كونها إعلاماً مهنياً محترفاً معلوم الأهداف ومعروف من يقف خلفه من شخصيات حقيقية لا وهمية، كي لا نترك عقول الشباب عُرضة في النهاية للإعلام البديل أو الجديد الذي هو في النهاية إعلام أشباح، وأحياناً إعلام منظومات استخباراتية محترفة معادية تستهدف تدمير الأوطان وتفتيت الشعوب!

وكما تدفع الدول بجيوشها الوطنية للحفاظ على أمنها السياسي وترسيخ السلم الاجتماعي دون توقع مقابل مادي، على دولنا الخليجية والعربية أن تقوم بالمثل مع الإعلام الرسمي والورقي والخاص، فما يُدفع فيه يُسترد عبر الحفاظ على أمن الأوطان والمجتمعات في منطقة تسبب فيها الإعلام المشبوه بنشر الفوضى، وإفشاء البغضاء، وإشعال الحروب الأهلية، إن على دولنا العمل على استعادة ثقة الشعوب بالإعلامين الرسمي والخاص، معلومي الأهداف عبر دعمهما، وأن تحد -لا أن تشجع كما يحدث- من الاعتماد على إعلام الأشباح والأجندات الخفية!

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آخر محطة:

1 - لا يتسبب الإعلام المشبوه فقط في إشعال الحروب الأهلية، بل بضمان استمرارها إلى آجال غير معروفة، فكلما قاربت على الانتهاء أثار البغضاء مرة أخرى، وهو ما يحقق ما يسمى بحروب الجيل الرابع وما بعده القائمة على قدم وساق في المنطقة العربية.

2 - بالغد الحلقة الثانية والأخيرة من المقال.

