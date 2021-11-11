صراع من أجل البقاء..

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أعلنت هيئة الاتصالات البريطانية عن قرارها بالإبقاء على الآلاف من أكشاك الهواتف الحمراء الشهيرة خاصة في المناطق الريفية، رغم تكهن كثيرين بإزالتها تماما في ظل اعتماد السكان على الهواتف المحمولة بشكل رئيسي. وانخفض عدد أكشاك الهواتف إلى حوالي 21 ألفا في جميع أنحاء المملكة، بعد أن كانت منتشرة في كل مكان بالأراضي البريطانية، حيث يملك أكثر من 96 % من البريطانيين هاتفا محمولا. وسيتم الإبقاء على هذه الأكشاك في حال كانت تقع في مكان لا تغطيه شبكات الاتصالات المحمولة الأربع في البلاد، أو في حال شهدت إجراء أكثر من 52 اتصالا خلال الأشهر الاثني عشر الأخيرة أو في حال كانت هناك ظروف استثنائية تبرر الإبقاء عليها. وفي السنوات الأخيرة، جرى تحويل أكثر من ستة آلاف كشك هاتفي خارج الخدمة إلى مكتبات أو تم وضع أجهزة صراف آلي مكانها.(رويترز)