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أول النهار

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استقبل وفداً من مجلس العموم البريطاني

الغانم بحث علاقات التعاون البرلمانية


استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وفد مجموعة العمل البرلمانية في مجلس العموم البريطاني المعنية بالعلاقات مع الكويت برئاسة النائب رحمن تشيشتي بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.
جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البرلمانين وسبل تطويرها وتعزيزها إلى جانب بحث آخر تطورات ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.
وقام تشيشتي بتسليم الغانم دعوة رسمية من رئيس مجلس العموم البريطاني السير ليندسي هويل لزيارة بريطانيا.
ضم وفد مجلس العموم البريطاني كلا من النواب ديفيد موريس ورويستون سميث وياسمين قريشي كما حضر اللقاء سفيرة بريطانيا لدى الكويت بيلندا لويس.


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