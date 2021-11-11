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أول النهار

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الناصر ناقش ووفد «مجلس العموم البريطاني» تعزيز المصالح المشتركة


التقى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر أمس الأربعاء مع وفد مجموعة العمل البرلمانية المعنية بالعلاقات مع الكويت بمجلس العموم البريطاني وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد إلى البلاد. وتم خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام (الخارجية) استعراض العلاقات التاريخية والروابط العميقة والصداقة الراسخة التي تجمع الكويت والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا ومناقشة مجالات التعاون المتعددة بما يعزز المصالح المشتركة ويعود بالمنفعة على البلدين وشعبيهما الصديقين.


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