«الدستورية»: الفصل في بطلان «تكميلية» الدائرة الخامسة 24 الحالي

أول النهار

حجزت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار محمد بن ناجي امس الطعن الانتخابي المقدم من المواطن طلال الدبوس المطالب ببطلان الانتخابات التكميلية لمجلس الامة الاخيرة في الدائرة الخامسة واعتبارها كأن لم تكن وإعادة فتح باب الترشيح إلى جلسة 24 الحالي للحكم.

وأكد الطاعن في صحيفة طعنه ان النائب عبيد الوسمي قام بالتأثير على الناخبين بالترهيب وغيرهم بالترغيب وذلك بغرض الادلاء لصالحه باصواتهم في صندوق الاقتراع، وما تبعه من شبهة الاستيلاء على الدولة، وفساد ، وضخ اموال سياسية دون رادع، ما يزيد من التأثير غير الديموقراطي للنخب القوية على العملية الانتخابية، ويسهم في تقويض الثقة في الديموقراطية، فضلاً عن شرعيتها.

وأَضاف الدبوس انه تم نصب كمين له عبر دعوته على فطور بمنزل النائب الوسمي مع تأكيده على انها جلسة خاصة وودية، بينما كانت الحقيقة غير ذلك، حيث قام الدكتور عبيد الوسمي وجماعته بالضغط علينا انا والدكتور عبدالهادي العجمي للتنازل عن الترشح لصالحه بدعوى ان هذا سوف يكون مسجلاً لنا في المستقبل القريب حيث يؤكد بان مجلس 2020 سيحل قريبا جدا، وان هذا الوعد لا يملكه حيث لا يوجد انسان يعلم الغيب، وبينما نحن في هذه الجلسة ووسط محاولاته تلك قام بالاتفاق مع جريدة إلكترونية قامت بتصويرنا دون علمنا ونشر هذه الصورة واستغلالها للايحاء للناخبين انني قمت بالتنازل لصالحه، وهذا عارٍ عن الصحة، وان حق الترشيح مكفول لكل مواطن او مواطنة حسن السمعة، ومخالف للمادة 44 «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مئة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين».

