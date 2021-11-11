محافظ الفروانية استقبل وفداً من الحرس الوطني

أول النهار

استقبل محافظ الفروانية الشيخ مشعل الجابر في مكتبه، معاون الشؤون المالية والادارية اللواء رياض محمد الطواري والعقيد فهد عوض دودان والنقيب أحمد محمد نجم.

تناول اللقاء بحث سبل التعاون المجتمعي بين المحافظة والحرس الوطني ممثلة في جمعية الحرس الوطني في عدد من الانشطة التي تهدف لخدمة أهالي محافظة الفروانية على مختلف الأصعدة والمجالات.

وقد ثمن الشيخ مشعل الجابر الدور الفاعل للرئاسة العامة للحرس الوطني، ومساهمتها الايجابية بالجانب المجتمعي من خلال شراكتها المستمرة مع المجتمع المدني، مؤكدا في الوقت ذاته دعمه الكامل لتنفيذ المبادرات التي تقدم بها مشكوراً الحرس الوطني لخدمة أهالي المحافظة.

