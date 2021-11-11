توقيع الوزير.. «والعدم سواء»

الأولى

فيما أبلغ الوزراء امس بالالتزام بمرحلة «تصريف العاجل من الأمور» بحكم استقالة الحكومة وعدم التوقيع على أي معاملات أو قرارات وان حدث فإنها ستكون «وكأنها لم تكن»، أوقف ديوان الخدمة المدنية أمس التعيين بالوظائف القيادية والإشرافية والنقل والندب والإعارة حتى إشعار آخر.

ودعا الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة كافة إلى عدم اتخاذ أي إجراءات أو إصدار أي قرارات تتعارض مع قرار الوقف.

وأوضح أن الموظفين المنتدبين أو المعارين للعمل لدى الجهات الاخرى عليهم الرجوع إلى جهات عملهم الأصلية. وذكر الديوان أن من تمت الموافقة على ندبهم أو إعارتهم بكتب صادرة من ديوان الخدمة المدنية سواء قبل قرار الوقف او بعده يجوز إصدار قرارات ندبهم أو إعارتهم بعد انتهاء الوقف على أن يعمل بها من تاريخ صدورها من دون تضمينها أي أثر رجعي.

ولفت الى أن الوقف لا يشمل حالات الإعارة إلى المنظمات الدولية أو الإقليمية أو العربية سواء كان مقرها في الكويت أو خارجها.