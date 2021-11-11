مُدبِّر «غبار الذهب» يسقط في الكويت

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أكدت وزارة الداخلية ضبط مقيم آسيوي (21) عاماً في إطار عملية دولية أطلق عليها «غبار الذهب» لملاحقة تشكيل عصابي دولي مكون من 7 أشخاص يقومون بنشر برامج وفيروسات خبيثة تسمى «الفدية» في عدد من دول العالم، ومنها الكويت.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أنه وردت معلومات من الشرطة الجنائية الدولية «الانتربول» تفيد بأن صاحب حساب على أحد مواقع التواصل يقيم في الكويت يعمل ضمن تشكيل إجرامي في 16 دولة يقوم بنشر وزرع ملفات وفيروسات خبيثة تسمى «الفدية» في عدد من الدول ومنها الكويت.

وأضافت أنه «بإجراء عمليات البحث والتحري حول المعلومات الدولية وبتتبع الحساب من قبل إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت التحريات بأن مستخدم الحساب مقيم آسيوي (21عاماً - طالب جامعي)، وبإجراء المزيد من التحريات تم تحديد مكان إقامته، وتم التنسيق بين الدول المشاركة وعددها 16 دولة تحت إشراف منظمة الإنتربول الدولية والتي حددت ساعة الصفر لضبط أعضاء الشبكة كل في بلده في آن واحد، والتي حددت بيوم الخميس الماضي (4 نوفمبر 2021)».

وتابعت أنه «بعد استصدار الإذن القانوني من قبل النيابة العامة تم ضبط المتهم، وبتفتيش مسكنه تم العثور على عدد من اجهزة الكمبيوتر

محملة بالفيروسات والبرامج الخبيثة وعدد كبير من الايميلات الوهمية والحسابات الخاصة، بالتحقيق مع المتهم اعترف بارتكابه لبعض الاختراقات الالكترونية منذ سنوات عدة، وتمت إحالته الى جهات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه. وقد صدر بيان من منظمة الانتربول الدولية تشيد بدور الدول المشاركة بنجاح عملية».