عمليات تجميل.. «مشوَّهة»!

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سقط مقيمان مصريان في قبضة رجال الأمن بعد امتهانهما مهنة «طبيب تجميل» في مركز طبي غير مرخص بمنطقة حولي.

وفي التفاصيل قالت مصادر أمنية لـ«النهار» إن شكاوى عدة وصلت الى وزارة الصحة، وكذلك الداخلية عن أخطاء طبية يقوم بها هذا المركز وان بعض المواطنين اتهموا العاملين فيه بـ«النصب والاحتيال» حيث إنهم يعلنون عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن خدمات وأسعار مخفضة بينما الفاتورة النهائية للأعمال التي يقدمونها عكس ذلك.

وكشفت المصادر أنه بعد رصد المركز والعاملين فيه تبين انه عبارة عن مأوى للمقيمين المخالفين، حيث تم التدقيق على معلومات احدى العاملات فيه وتبين ان اقامتها عاملة منزل وأن عليها أمر تغيب، وبعد التحقيق معها اعترفت أن الممرضات العاملات في المركز جميعهن خادمات هاربات وأن الطبيبين المصريين هما معلم ومندوب وأن الجميع «مزورون» لمهنهم.

ولفتت المصادر الى انه تم تحويل جميع المتهمين الى ادارة التحقيقات وتم التحفظ على موجودات المركز الطبي الوهمي.

