العجز يقفز %1500 في شهر بالغاً 818 مليوناً

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«خطة التنمية بلا تنمية» هذا ما كشفت عنه بيانات حكومية رسمية، ففي الوقت الذي بلغ حجم الإنفاق الجاري 6.9 مليارات دينار، لم يتعد الإنفاق على المشاريع الرأسمالية

الـ 600 مليون، رغم التعافي التدريجي والعودة للحياة الطبيعية، لتبقى مليارا دينار دون إنفاق بعد مرور 150 يوماً من ميزانية العام المالي الحالي 2021/2022.

وحسب الأرقام الصادرة عن وزارة المالية بنهاية اغسطس الماضي، فقد ارتفع العجز الفعلي للميزانية على أساس شهري بواقع 1500% من مستوى 49.9 مليون دينار بنهاية يوليو إلى 818 مليوناً، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 6.7 مليارات، فيما سجلت المصروفات 7.5 مليارات دينار، لتتراجع معها وتيرة التفاؤل التي رافقت أرقام الميزانية بنهاية شهر يوليو التي شهدت أدنى عجز فعلي تسجله الميزانية في 7 سنوات. ورصدت الميزانية ايرادات نفطية قدرها 6 مليارات دينار، فيما بلغ إجمالي الرسوم والضرائب 193 مليون دينار. وبلغ إجمالي مرتبات العاملين في الحكومة 3.2 مليارات دينار ليصل إجمالي المصروف والالتزام على الرواتب 40 % من إجمالي المقدر في الميزانية البالغ 8 مليارات دينار.

ومع بلوغ الإنفاق الجاري 6.9 مليارات مقابل 605 ملايين أنفقتها الحكومة على المشاريع الرأسمالية، والتي لم تتجاوز 23 % فقط بنهاية 150 يوماً، ليتبقى مليارا دينار بلا إنفاق بنهاية تلك الفترة. ووفق البيانات المتاحة، بلغ إجمالي الإعانات 156 مليوناً، مقابل منح قدرها 1.6 مليار.

وقد بلغت المصروفات الجارية والرأسمالية 7.5 مليارات دينار من إجمالي 23 ملياراً مقدرة في الميزانية، وبنسبة إنفاق قدرها 32.9 % من الإجمالي. وعلى الرغم من الإصرار الحكومي على تحصيل الديون المستحقة فان تلك الديون لامست حاجز الملياري دينار. وفيما استقرت أملاك الدولة العقارية عند حاجز 14.8 مليار دينار، زاد إهلاك أملاك الدولة العقارية بنسبة طفيفة لا تتجاوز 217 ألفاً بالغة 591.8 مليوناً بنهاية أغسطس.