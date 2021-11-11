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500 مليون دينار سنوياً لـ 65 ألف مواطن.. دعم عمالة


كشفت الهيئة العامة للقوى العاملة عن أن عدد المستفيدين من دعم العمالة الوطنية العاملين بالقطاع الخاص تجاوز الـ 65 ألف مواطن، موضحة ان الميزانية السنوية المرصودة لدعم العمالة الوطنية بجميع فئاتها تقارب الـ500 مليون دينار. وكشف نائب المدير العام لقطاع العمالة الوطنية عبد الله المطوطح في تصريح صحافي على هامش تنظيم يوم وظيفي مع البنك الوطني أن القطاع يدرس تصورا لزيادة نسبة العمالة الوطنية. وذكر أن «البنك الوطني وفر نحو 40 وظيفة وما يقارب الـ 80 وظيفة في بيت التمويل، مشيرا الى ان البداية كانت مع القطاع المصرفي وبعدها القطاعات والانشطة الأخرى في القطاع الخاص، لافتا الى ان الجميع شركاء في تشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص».


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