الشُّهرة الزائفة والإعلام المدمِّر «2»

الاخيرة

.. وشاهدت مؤخراً فيلماً وثائقياً أميركياً مهماً عنوانه «الشهرة الزائفة».. يقول مخرجه: «إن الأطفال في السابق كانوا يحلمون بأن يصبحوا أطباء أو معلمين أو مهندسين أو طيارين.. إلخ، أمّا الآن فهم يحلمون فقط بالشهرة وأن يكون لديهم متابعون بالملايين، وأن الشهرة في السابق كان يحصدها البارز في مهنته أو في الرياضة والفن، أمّا الآن فالشهرة لا تعني على الإطلاق الإنجاز المفيد للإنسانية بل يتم حصد الشهرة التي تعكسها كثرة المتابعين عن طريق الزيف والكذب والخداع» وهو أمر إن أضر اجتماعياً أو مالياً بالدول الغربية، فإنه يدمِّر أمنياً وسياسياً دولنا العربية...

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وليثبت المخرج بالأدلة والقرائن قوله، يقوم باختيار نكرات من الشباب والشابات لا يزيد متابعوهم عن مئات قليلة، ثم يستخدم خداع «الفوتوشوب» لإظهارهم وكأنهم يحلّقون في طائراتهم الخاصة أو على سواحل جزر ساحرة وهم لم يخرجوا من كراج يستخدمه للخدع السينمائية، إضافة إلى خلق قصص مثيرة كاذبة حولهم، وشراء المتابعين ليصلوا خلال فترة قصيرة من صنعه لهم إلى ملايين المتابعين ولتتهافت عليهم شركات الدعاية والإعلان، وليكشف المخرج كمَّ سذاجة الناس وسهولة خداع الجماهير بالتوافه من البشر...

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آخر محطة:

هناك أدوار مهمة للإعلام الوطني «الرسمي» والإعلام الخاص المحترف من صحف وفضائيات لا يستطيع الإعلام البديل المسمى «السوشيال ميديا» القيام به، مثل تدريب وتأهيل الإعلاميين على العمل الإعلامي المحترف ومعرفة خطورة الكلمة المدغدغة على أمن المجتمعات.

لقد جعل الإعلام الجديد أو البديل الإعلام مهنة من لا مهنة له، فالجميع أصبحوا كُتّاباً ومصورين دون تأهيل مسبق، حتى لساعة واحدة وحمى الله المجتمعات العربية التي لم تسقط مما هو قادم...

