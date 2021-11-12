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المطبَّة فريج يقع ضمن فرجان منطقة الشرق من مدينة الكويت وكان يمر بها سور الكويت الثاني «كان للكويت ثلاثة اسوار» فاحدث الاولاد فتحة في جدار السور لسهولة العبور خلاله، واخذوا يقفزون من هذه الفتحة الى الارض، سواء كانوا يريدون الدخول في السور او الخروج منه، فسميت المنطقة التي بها هذه الفتحة «المطبَّة» وهي من الفرجان الشهيرة بمنطقة الشرق، ومن شهرتها استمد شاوي الغنم الذي يخرج غنم اهل الفريج كل صباح الى خارج المدينة لتتغذى على الاعشاب اشتهر هو «دون باقي الشاوي» والف اولاد الفريج انشودة يتغنون بها كلما شاهدوا الشاوي يدخل فريجهم قادما من خارج المدينة كل مساء مع اغنامه، تقول الانشودة:

«ك جاء شاوينا شاوي المطبَّة

يصيح على أمه يبغي إرطبَْة

معنى الانشودة: أبشركم بأن شاوينا والذي نعرفه جيدا شاوي المطبَّة قد جاء ووصل ودخل فريجنا، وهو يبكي ويصيح عند والدته يطلب فردة او حبة من الرطب»، في هذه المقالة سوف اقدم شرحا مختصرا عن اهم معالم الفريج وبعض الشخصيات المعروفة الذين ولدوا ودرسوا فيها.

مدرسة النجاح

تقع مدرسة النجاح الابتدائية للبنين في فريج المطبَّة، وفتحت بابها لاستقبال الطلاب سنة 1948- 1949 وهي مدرسة حديثة التصميم، وبنيت من الطابوق الاسمنت والكونكريت المسلح بالحديد، وكانت تتكون من دورين ارضي واول، كان عدد الفصول بها عند الافتتاح حوالي عشرة فصول، ثم اضيف مبنى اخر ملاصقاً للمبنى القديم به عشرة فصول اخرى، وكان عدد الطلاب في سنة 1958 حوالي خمسمئة طالب من اهل الشرق مع عدد من افراد الاسرة والعاملين بقصر دسمان العامر، وكانت لهم سيارة «بوكس» خاصة بهم للقدوم من والى المدرسة، وكانت مدرسة النجاح ومدرسة الصباح والشرقية هي مدارس التعليم الابتدائي بمنطقة الشرق، وبعد الدراسة لمدة اربع سنوات كان الطالب يتجه للدراسة بالمرحلة المتوسطة، لا يجد امامه سوى مدرستين اثنتين فقط هما مدرسة الصديق ومدرسة المتنبي، ثم بعد ذلك يتجه الى ثانوية الشويخ والتي كانت «ثانوية خالصة» ولم تكن مشتركة مع مراحل دراسية اخرى.

ومن المدرسين البارزين الذين عملوا بهذه المدرسة، الاستاذ عبدالوهاب الزواوي والفنان الرسام خليفة القطان، والاستاذ الدبلوماسي محمد جاسم السداح، اما ناظر المدرسة في مرحلة من المراحل كان السفير الشاعر عبدالله حسين الرومي، وكان معروفا بشدته وصرامته في ادارة شؤون المدرسة والطلاب، وما يعلق بالذاكرة العم حمود وهو فراش كويتي كبير بالسن كان يعرف ويستدل على اسماء وبيوت اغلب طلاب المدرسة خصوصا المشاغبين وكثيري الغياب منهم وان لم يكن يعرف عنوان احد منهم، فإنه استعان فورا باحد الطلبة ليدله على منزل من يريد ان يبلغ والديه بمشاغبة ابنه وكثرة غيابه «ربما كان دون علمهم».

والجديد بالذكر أنه عند هطول الامطار الغزيرة على البلاد في سنة 1954، لجأ أهل فريج المطبَّة واهالي الشرق للايواء بمدرسة النجاح، وبدأت الحكومة تمدهم بالبطانيات والفرش ووجبات الطعام، حتى توقفت الامطار وعادت الحياة الى طبيعتها.

ومن الشخصيات المعروفة التي ولدت وعاشت في المطبَّة نذكر اولا: الفنان عوض دوخي الذي بدأ حياته العملية وهو شاب صغير السن بالذهاب الى الغوص، ثم عمل بمهنة البناء، ثم اتجه صوب الفن والغناء كما هو معروف.

ثانيا: الفنان حسين غلوم الذي اشتهر بدور «مهدلي» صباب الشاي بمسلسل الاقدار مع الفنان عبدالحسين عبدالرضا، فهو من مواليد فريج المطبَّة سنة 1934 ومن قبله كان والده من مواليد نفس الفريج، الفنان حسين غلوم عمل في بداية حياته في شركة النقل والتنزيل «المعروفة جيدا لدى الكويتيين باسم «حمال باشي» انضم الى فريق الجوالة وتعرف على الفنان محمد النشمي وانضم الى المسرح الشعبي، وبدأت هوايته بالتمثيل منذ ذلك الوقت «1962» واشترك في تمثيل ثماني عشرة مسرحية.

ثالثا: من مواليد المطبَّة المعلق الرياضي الشهير خالد يوسف الحربان الذي ولد سنة 1944، ودرس بمدرسة النجاح ثم مدرسة الصديق المتوسطة، ثم ثانوية فلسطين وسافر الى القاهرة في بعثة دراسية بالمعهد العالي للتربية البدنية بحلوان وكان قبل سفره وبعده سواء بالكويت او القاهرة كان لاعبا اساسيا مهما لفريق كرة القدم بالمدارس، وبعد ذلك اصبح احد نجوم فريق النادي العربي، وهو معلق رياضي شهير بالكويت وبدول التعاون الخليجي، وقدم برامج تلفزيونية للمسابقات.

رابعا: اولاد المنصور واكبرهم منصور المنصور هو ايضا من مواليد المطبَّة ودرس بمدرسة النجاح، بدأت شهرته كحارس للمرمى لكرة القدم بفريق العربي، ثم اتجه للتمثيل في الاذاعة والتلفزيون والمسرح، ويليه اخوه عبدالعزيز المنصور فهو رسام وفنان من الدرجة الاولى تخصص بالتلفزيون أستاذاً لفن الماكياج، وثالثهم وهو الأصغر سناً الفنان محمد المنصور الذي بدأ بالتمثيل باكراً ومثَّل مسرحيات ومسلسلات كثيرة جداً لا مجال لحصرها، بالإضافة إلى الاشتراك بالتمثيل بأول فيلم كويتي «بس يا بحر».

مقبرة الحقَّان

كما يقال بالأمثال الشيء بالشيء يُذكر، فما أن تذكر المطبَّة ومدرسة النجاح حتى تذكر مقبرة الحقان، وهي مقبرة قديمة كانت تقع أمام المدرسة مباشرة، هذه المقبرة كانت (دارسة) أي لم يعد يُدفَن فيها الموتى منذ زمن طويل ربما امتد إلى آخر خمسين سنة. بدأت إدارة معارف الكويت بازالة السور القديم للمقبرة وأقامت حولها سوراً جديداً من الطابوق الأسمنت، وواست أرضها بالتراب بواسطة المدحلة، وزرعت أشجاراً بمحاذاة الحائط من الداخل، ووضعت مراجيح والعاباً للطلاب، وأقامت ملعباً لكرة القدم لحصص التربية البدنية والألعاب صباحاً، وبات الملعب مكاناً مناسباً لتمارين فريق الأشباب والكشافة بالمدرسة لفترة بعد دوام العصر (كان دوام المدرسة على فترتين صباحية وبعد الظهر) وأنشأت المدرسة حديقة صغيرة، فيها حظيرة لتربية الدجاج والبط والأرانب، وأحواضاً لتعليم الطلاب على الزراعة، وكان هذا نشاطاً شائعاً في المدارس الابتدائية، وجعلت باب الملعب (المقبرة سابقاً) مقابلاً تماما لباب المدرسة، وبينهما شارع ترابي بعرض حوالي 30 متراً.

اليوم لا أعرب ما سوف تكون عليه المقبرة بعد إنشاء المزيد من الشوارع والبنايات والجسور والأنفاق.

نادي العروبة

ومن معالم فريج المطبَّة «نادي العروبة الرياضي» الذي تأسس في سنة 1950 والقصة تبدأ عندما تأسس ناد رياضي بمنطقة القبلة باسم «النادي الأهلي»، فجمع السيد عبدالوهاب أحمد العوضي (وكيل وزارة الإسكان الأسبق) في ديوانية منزله بفريج المطبَّة القريب من مسجد بشر الرومي الذي تأسس سنة 1916، والمسجد يطل على شارع دسمان مباشرة في نفس مكانه القديم. وفي أول لقاء تشاوري في الديوانية، اجتمع عدد كبير من الشباب من العُشاق والمتحمسين للعبة كرة القدم والراغبين بتأسيس ناد لهم على غرار النادي الأهلي، بدأ كل واحد من المجتمعين يقترح أسماً لهذا النادي الجديد، وكل واحد منهم يُدلي بدلوه في هذا الصدد، ولكن عادة لكبار السن حِكْمَتَهم، فاقترح السيد عبدالرحيم العوضي عَمْ عبدالوهاب العوضي اسم «العروبة» ليكون اسماً لهذا النادي، فاعتمد هذا الاسم للنادي، وبعد انتخاب أعضاء مجلس الادارة، تم تشكيل أعضاء الفريق الأول لنادي العروبة من اللاعبين التالية أسماؤهم:

1 - جاسم القطان، 2 - علي ناصر بهبهاني، 3 - مساعد الحداد.

4 - محمد الصانع، 5 - محمد حبيب، 6 - بركات بخيت، 7 - محمد ادريس، 8 - عبدالرحمن المضاحكة، 9 - فهد الصرعاوي، 10 - جبر الغانم،

11 - وعبدالوهاب العوضي حارس المرمى.

والمعروف أن عبدالوهاب العوضي حارس مرمى نادي العروبة، وفيصل مطر حارس مرمى فريق نادي الخليج هما من أشهر وأكثر قُدرة وكفاءه من جميع حُراس المرمى الذين جاءوا بعد ذلك.

كانت قيمة الاشتراك بالنادي تتراوح بين روبيتين وخمس روبيات، ولكن الأعضاء القادرين مالياً كانوا يدفعون أكثر من ذلك بكثير حُباً ودعماً للنادي.

أغلقت الحكومة الأندية الرياضية في سنة 1959، وبعد مرور حوالي أربع سنوات جرى إعادة افتتاح هذه الأندية ولكن تحت تسميات أخرى، فعاد نادي العروبة مجدداً تحت اسم جديد «النادي العربي الرياضي» سنة 1960، ومن الطريف أن أشهر لاعبي فريق العربي أمثال حسن ناصر الشطي وعبدالرحمن الدولة كانوا من ضمن فريق الأشباب بنادي العروبة، ثم انضم إلى النادي أغلب أهالي منطقة الشرق، كان من ضمن هؤلاء خالد الحربان والفنان منصور المنصور وأصبحا بعد لك من كبار لاعبي النادي العربي،

وهم من أهالي فريج المطبَّة والدارسين بمدرسة النجاح كما ذكر ذلك فيما سبق.

