وزير الدفاع: حريصون على تحديث المنشآت الحيوية والخدمية وتطويرها

أول النهار

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر حرص وزارة الدفاع على المضي قدماً في سياسة التحديث والتطوير لجميع منشآتها الحيوية والخدمية والعمل على تحسين مستوى وجودة السلع المقدمة لمنتسبيها وأسرهم، والسعي إلى توفير جميع الخدمات والتسهيلات لهم، تقديراً وعرفاناً لدورهم الوطني المشرف الذي يقومون به، وما يحملونه على عاتقهم من أمانة ومسؤولية الدفاع عن الوطن، وحفظ أمنه واستقراره.

جاء ذلك خلال تدشين الشيخ حمد الجابر أمس للتوسعة الجديدة لجمعية السوق المركزي للعاملين في وزارة الدفاع، بحضور رئيس الأركان الفريق الركن خالد الصالح، ونائب رئيس الأركان الفريق الركن فهد الناصر.

كان في استقبال الوزير لدى وصوله رئيس مجلس إدارة جمعية السوق المركزي للعاملين بوزارة الدفاع اللواء الركن فهد الطريجي، حيث رحب به وأعرب عن شكره وتقديره على رعايته الكريمة لحفل تدشين التوسعة الجديدة للسوق المركزي، مؤكداً على أن هذه التوسعة من الإنجازات الإنشائية التي حرص مجلس الإدارة على تسريع وتيرة تنفيذها، بهدف تحقيق أكبر قدر من التنوع في السلع والخدمات المقدمة لرواد السوق.

بعد ذلك قام وزير الدفاع بجوله في التوسعة الجديدة، استمع خلالها إلى شرحٍ من رئيس السوق المركزي العقيد عبدالله الفهد بين من خلاله أهم التغييرات التي تم استحداثها، وموضحاً بأن إدارة الجمعية أخذت بعين الاعتبار تلبية الاحتياجات والمتطلبات والكماليات لرواد السوق، من خلال توفيرها للسلع والبضائع ذات الجودة العالية وبأسعار تنافسية.

وقد أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالجهود التي يبذلها أعضاء مجلس الإدارة والعاملون في جمعية وزارة الدفاع، والتي أسهمت في إنجاز التوسعة الجديدة للسوق المركزي.

