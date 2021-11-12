الرفاعي بحث ورئيس أركان «البحرية الباكستانية» التعاون العسكري

أول النهار

بحث وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي مع رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية الفريق أول بحري محمد أمجد خان أوجه التعاون المشترك بين الجانبين. وقال الحرس الوطني في بيان صحافي ان الجانبين بحثا في اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون العسكري المشترك عبر عقد دورات تدريبية لمنتسبي الحرس الوطني والتدريبات المشتركة مع الصاعقة والقوات الخاصة والبحرية الباكستانية. وأعرب الرفاعي عن تطلعه الى تعزيز التعاون العسكري بين الحرس الوطني والجيش الباكستاني في ظل العلاقات المتميزة بين الكويت وجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة وذلك عبر تبادل الخبرات والزيارات والمشاركة في التمارين والدورات العسكرية والأمنية.

حضر اللقاء المعاون للعمليات والتدريب اللواء الركن فالح شجاع والمعاون للشؤون المالية وإدارة الموارد اللواء رياض محمد وقائد الحماية والتعزيز العميد الركن حمد سالم وعدد من كبار القادة الضباط وسفير باكستان لدى الكويت سجاد حيدر والوفد الباكستاني المرافق.

