«القيادة والأركان» اختتمت تأهيل القيادات

أول النهار

برعاية وحضور رئيس الأركان الفريق الركن خالد الصالح اختتم أمس برنامج تأهيل القيادات العليا للمستوى الاستراتيجي رقم (2)، في كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة.

واستهل الحفل بكلمة مدير برنامج تأهيل القيادات العليا للمستوى الاستراتيجي رقم (2) العقيد الركن بحري فراس العبيد كلمة رحب من خلالها برئيس الاركان، وذكر أن البرنامج يهدف إلى تطوير معرفة الضباط القادة بالسياق الاستراتيجي الوطني والإقليمي، وتعزيز القدرات التي تساعدهم على التحليل والتخطيط والتنفيذ، وفهم البيئة الاستراتيجية المحيطة، ما يعزز مساهمتهم في ترجمة رؤية الكويت (كويت جديدة 2035) وخطط التنمية الشاملة المستقبلية.

