فيصل الحمود: المنظمات الإعلامية تشحذ همم الشباب وتطور الكفاءات

أول النهار

استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود المستشار الدكتور زهير العباد رئيس مجلس إدارة نقابة الصحافيين الكويتية ونائب رئيس الاتحاد الدولي للصحافة العربية.

تناول اللقاء أهمية الإعلام بقطاعاته المختلفة التقليدية والإلكترونية التي تشمل الصحافة الورقية والأعمال الإذاعية والتلفزيونية والإلكترونية في التأثير على أطياف المجتمع وفئاته المختلفة في التكاتف والتألف والانتماء الوطني وبث روح العمل نحو التماسك الاجتماعي والعمل لخدمة الوطن (الكويت).

وقال الحمود: إن للمنظمات الصحافية والإعلامية دوراً مهماً في المساهمة في رسم الاستراتيجية الوطنية التي تحتوي كل الأفكار والتوجهات واحتوائها ودفعها نحو العمل الوطني واحترام الدستور وطاعة ولي الأمر والتكافل الاجتماعي، وخاصة تلك البرامج التي يجب أن تخصص للشباب لبناء جيل واعد يحترم العادات والتقاليد الكويتية والعربية.

وأكد أهمية المنظمات الإعلامية في شحذ همم الشباب وتنمية جهودهم وخلق قنوات التواصل بين الكفاءات لتطوير قدراتهم وتعزيز دورهم في تنمية مجتمعهم، متمنيا لهم التوفيق والسداد لما فيه مصلحة الوطن الغالي، لما له من دور في تنفيذ التنمية الشاملة، التي تقوم بها الدولة. وتطرق الشيخ فيصل الحمود إلى مواضيع عدة حول دور الصحافة والإعلام في نشر الثقافات والتوعية والأهم الصدق والأمانة والنزاهة في مجال الصحافة والإعلام، قائلا: «الإعلام بأنواعه أمانة دينية ومسؤولية وطنية.. لكل من يعمل به ويتداوله». بدوره أيد العباد ما تطرق إليه المستشار الشيخ فيصل الحمود من توجيهات ونصائح حول دور الإعلام والصحافة في المجتمع.

