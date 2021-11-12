استعادة الأموال المنهوبة

الأولى

كشفت مصادر مطلعة لـ«النهار»، عن توجه حكومي للتعاقد مع شركات اجنبية قانونية ومحاسبية خاصة، لاسترجاع اموال البلاد المنهوبة، عبر طرق قانونية عدة.

وشرحت المصادر قائلة: «ان الطرق الحكومية - الحكومية، في استرجاع الاموال المنهوبة، تأخذ وقتاً طويلاً للغاية وتمر باجراءات معقدة، وفي الأغلب لا يتم تحصيل اي من تلك الأموال بسبب جمود قوانين بعض الدول المضيفة للهاربين، والتي لا تسمح في أغلب الأحوال بتسليم المتهمين لديها.

وبينت ان هناك استقراء لما قد توفره شركات التحصيل الخاصة في هذا الصدد، عبر الملاحقات القانونية السريعة والدخول في مفاوضات جادة على المبالغ المنهوبة، والتي قد تفضي الى التنازل عن جزء منها لصالح استرداد الأجزاء الأخرى.

وتابعت المصادر قائلة انه قبل التعاقد يتم استجلاب العروض من الشركات القوية في هذا المجال، لاستبيان السعر ودراسة مدى جدوى التعاقد حتى لا تضيع اموال اضافية على الدولة.

من جانب آخر ناقشت لجنة حماية الاموال العامة تقرير ديوان المحاسبة عن الأموال المستثمرة خلال الفترة من 1 يناير الى 31 يونيو من العام الحالي، بشأن رفض بنك لبناني استرداد وديعتين عائدتين للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وناقشت كذلك ما اثير في الأيام الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود وديعتين لدى البنك الفرنسي في لبنان تعود رفض البنك اعادتهما الى مؤسسة التأمينات.

وقال رئيس اللجنة د.عبدالله الطريجي انها عقدت اجتماعها بحضور المدير العام لمؤسسة التأمينات مشعل العثمان والفريق المرافق له والمعنيين في ديوان المحاسبة، وتبين ان هذه المبالغ اودعت في عهد ادارة سابقة للمؤسسة.

وبين ان المبلغ كان 274 مليون دينار ولكن الادارة الجديدة تمكنت من استعادة بعض المبالغ الى ان وصل المتبقي الى ما يقارب 105 ملايين دينار.

وأوضح انه وفقا لافادة مسؤولي المؤسسة فقد حاولوا استعادة المتبقي الا انه في ظل الظروف التي نعيشها لبنان رفض المصرف الحكومي في لبنان خروج اي مبالغ بالدولار.

وأفاد بأن اللجنة ستطلب تكليف ديوان المحاسبة اعداد تقرير متكامل حول المسؤولية الواقعة والاجراءات القانونية التي يجب ان تتم خلال الفترة المقبلة لاستعادة هذه المبالغ.

ولفت الى ان اللجنة بانتظار هذا التقرير والملاحظات والتوصيات التي سترد فيه ليتم بعدها اتخاذ القرار المناسب.