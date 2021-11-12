الأولى

حطت السفينة البحرية السلطانية العمانية «شباب عمان الثانية» رحالها في ميناء الشويخ امس الخميس في رحلة تحمل اسم «عمان نهج جديد» ضمن جولتها الأكاديمية على الموانئ الخليجية التي تنتهي بالمشاركة في معرض «اكسبو دبي 2020» حاملة معها عبق التاريخ البحري العماني وإنجازات الحاضر المشرق. وتحمل السفينة على متنها 28 طالبا الذين يمثلون 16 جنسية ومن المقرر أن يشمل برنامج الطلاب الذين قدموا على متنها زيارة جامعة الكويت ومركز عبدالله السالم الثقافي للاطلاع على النظام الأكاديمي الكويتي والتراث المحلي العريق. وتعتبر «شباب عمان الثانية» من أحدث وأكبر السفن الشراعية الموجودة في الخدمة حول العالم وهي مزودة بأحدث الأجهزة الملاحية وأنظمة الاتصالات الحديثة كما ان من شأن هذه الرحلة المساهمة في تعزيز التعاون الثقافي والتراثي والعلمي بين دول مجلس التعاون الخليجي.

