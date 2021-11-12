العفو يشمل 450 شاباً

الأولى

فيما يرى نواب ومراقبون ان التمهل في قبول استقالة الحكومة مؤشر على ان اعلان الفريق الحكومي الجديد قد يستغرق وقتا ليس قصيرا، اكدت مصادر حكومية ان مرسومي العفو وقبول استقالة الحكومة سيتم نشرهما في الجريدة الرسمية بعد غد الاحد.

بالمقابل أبلغت اطراف نيابية ان عودة المعفى عنهم من تركيا مرجحة ان تكون مساء الاثنين المقبل.

من جانب آخر استشهد النائب عبيد الوسمي بكلمة النائب مهلهل المضف لازالة الشكوك التي سادت الساحة السياسية عن وجود صفقة سياسية معتم عليها في جلسات الحوار الوطني، ولطمأنة الشعب بوجود خارطة طريق لمرحلة سياسية فارقة.

وقال المضف في تلك الكلمة إن تعاون المجلس مع الحكومة واستقرار علاقتهما مرهونان بحماية الدستور دون الانتقاص منه وازالة اي اعتداء عليه وبوجود برنامج عمل للحكومة يتوافق مع رؤى النواب وقضايا الشعب الكويتي وينفذ عبر جدول زمني محدد، كما شهد الشعب الكويتي فرح الجميع باصدار سمو الامير عفوه الكريم عن بعض المدانين.

وكان المضف قد اكد في ندوة في جمعية المحامين بمناسبة الذكرى الـ 59 للتصديق على الدستور: ان الحوار الوطني مسجل ومدون وموثق وسوف ينشر كوثيقة تاريخية ولن يكون هناك شيء خفي. من جانب آخر، اتسعت شهية النواب للعفو الأميري على اثر ما باح به النائب حسن جوهر بقوله «هناك 450 شابا وشابة ننتظر أن يكون لهم عفو قريبا جداً».

وعلى الجانب الاخر، اثير لغط من جهة نواب وقانونيين بشأن بعض مواد مرسومي العفو اللذين تم تداولهما قبل نشرهما رسميا، حيث تضاربت الآراء بشأن امكانية المُعفى عنهم ممارسة حقوق الانتخاب والترشح، وسط مقارنات مع مرسوم العفو عن احمد الربعي واحمد الديين واخرين في سبعينيات القرن الماضي حيث سمح لهم الامير الراحل الشيخ صباح السالم حينها باستعادة حقوقهم الدستورية فورا، فيما تطرق اخرون لما يعتري المرسوم من مثالب دستورية، وتشكيك في تحديد النطاق الزمني بشهر للاستفادة منه.

وقال الخبير الدستوري د. ابراهيم الحمود: ان العفو محصور في العقوبة المقيدة للحرية فقط، بمعنى ان العقوبات والغرامات المالية لا تخضع للعفو، وكذلك لا يمكن للمعفو عنهم الانتخاب والترشح. وبين الحمود انه: لا يترتب على هذا العفو سقوط للعقوبات التبعية المرافقة لتنفيذ الحكم، بمعنى انها عقوبات ستطبق دون شك، كمنع العودة الى الوظائف العامة واعتبارها من ضمن السوابق.

واوضح ان العفو الخاص يرتب نتائج واثار الجريمة وفقا لقانون الاجراءات الجزائية، بمعنى انه لا يترتب على هذا العفو اعادة الاعتبار قانونا أو قضاء انما يخضع للمدد المنصوص عليها في قانون الاجراءات.

واضاف الحمود: مدة نفاذ هذا المرسوم شهر من تاريخ نشره فاذا نشر في 14 نوفمبر تحتسب المدة من 15 نوفمبر وتنتهي بتاريخ 15 ديسمبر.

من جهته، قال النائب مرزوق الخليفة: نتطلع الى صدور مراسيم اخرى تصدر قريباً للعفو عن جميع اصحاب الرأي في الخارج والداخل وطي هذه الصفحة المؤلمة من تاريخ الكويت.

من جانبه قال النائب بدر الحميدي: نرجو من صاحب السمو أمير العفو ‏أن تكتمل فرحتنا بالعفو عن أبنائنا وبناتنا المحكوم عليهم بسبب رأي سياسي أو تغريدة ليعودوا إلى وطنهم ويلتئموا مع أسرهم.