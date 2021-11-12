«حماية الأموال العامة» تكشف أسرار العقود الاستشارية في «المشروعات السياحية»

الأولى

? كتب عبدالله المجادي

قال رئيس لجنة حماية الأموال العامة عبدالله الطريجي إن اللجنة فوجئت بأن شركة المشروعات السياحية انفقت 14 مليون دينار منذ عام 2015 حتى عام 2020 على عقود استشارية لوضع الاستراتيجيات وتدريب الموظفين الذي تم فيما بعد إنهاء خدماتهم. وأضاف بعد اجتماع للجنة امس إن «اللجنة لاحظت أن أغلبية الموظفين في الشركة من الوافدين في مقابل عدد قليل من المواطنين»، وبحثت ما يتعلق بالسياسة المتخذة في شركة المشروعات السياحية بشأن الاستغناء عن الموظفين الكويتيين.



وأشار في هذا الصدد إلى عقد تقارب قيمته 7 ملايين دينار مع مكتب هندسي يشرف على مشروعات الشركة في ظل وجود إدارة المشاريع والتخطيط.

ولفت إلى أن اللجنة ستطلب تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير خلال 3 أسابيع حتى يتم اتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.

وأوضح انه كان من المفترض أن يحضر الاجتماع الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية عبدالوهاب المرزوق وقيادات الشركة والفريق المكلف من ديوان المحاسبة بملف الشركة، لكن اللجنة تفاجأت بعدم حضور الرئيس التنفيذي بحجة الارتباط باجتماع محدد مسبق، مؤكدا ضرورة التعامل بحزم مع القيادات التي لا تتعامل بجدية مع اجتماعات اللجان البرلمانية والتي لم تحقق أي إنجازات.