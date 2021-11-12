إيطاليا في مواجهة حاسمة أمام سويسرا

دوليه

يخوض منتخب إيطاليا مواجهة قوية وحاسمة أمام ضيفه المنتخب السويسري في العاصمة روما اليوم ضمن المجموعة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، كما تلعب في المجموعة التاسعة انكلترا ضد ألبانيا في ابرز مواجهات اليوم.

وتلقى المنتخب الإيطاليُ ضربة قوية مع تأكيد غياب قائده مدافع يوفنتوس جورجو كييليني عن صفوفه خلال مواجهتَي سويسرا وأيرلندا الشمالية لعدم تعافيه من إصابة في الفخذ. وكانت الشكوك تحوم حيال مشاركة قائد بطل أوروبا للمشاركة في المباراتين الحاسمتين في التصفيات، لكن الاتحاد قال: إنّه سيغادر المعسكر التدريبي للمنتخب.ويمثّل غياب كييليني ضربة كبيرة قبل موقعة روما اليوم ضد المنتخب السويسري الذي يلاحق «الآزوري» مُتصدّر المجموعة الثالثة ويتخلف عنه بفارق الأهداف فقط مع بقاء مُباراتين لكلا الفريقين. كما سيغيب عن إيطاليا أيضا مهاجمه تشيرو إيموبيلي عن اللقاءين وذلك لاصابته في ربلة الساق.

وكان مدرب ايطاليا روبرتو مانشيني يعول كثيرا على ايموبيلي مهاجم لاتسيو متصدر ترتيب الهدافين في الدوري الايطالي برصيد 10 اهداف في 11 مباراة، في المباراتين الاخيرتين لفريقه في التصفيات. واستدعى مانشيني بدلا من ايموبيلي مهاجم ساسوولو جانلوكا سكاماكا.

وكان المنتخب الايطالي خسر جهود لاعبي خط وسط روما نيكولو زانيولو ولورنتسو بيليغريني بداعي الاصابة ايضا لهذين الاستحقاقين.

ويتصدر المنتخب الإيطالي المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن سويسرا مع 14 نقطة لكل منهما، وستكون المواجهة بينهما اليوم في العاصمة روما شبه حاسمة، علماً أن الحسم النهائي لتحديد هوية المتأهل المباشر إلى العرس الكروي في قطر سيكون في الجولة الأخيرة عندما تحل إيطاليا ضيفة على إيرلندا الشمالية، في حين تستضيف سويسرا المنتخب البلغاري في الجولة ذاتها في 15 الشهر الحالي. ويتأهل الى النهائيات مباشرة أصحاب المركز الأول في كل من المجموعات العشر، فيما تخوض المنتخبات الوصيفة ملحقاً فاصلاً بينها بمشاركة منتخبين مؤهلين من دوري الأمم الأوروبية لتحديد هوية المنتخبات الثلاثة الأخرى المتأهلة عن القارة العجوز. من جانبه أنهى المنتخب الإنكليزي تحضيراته للمواجهة التي تنتظره أمام ضيفه الألباني اليوم ضمن المجموعة التاسعة من التصفيات.

ويتوق رجال المدرب غاريث ساوثغيت الذين يتبوؤن صدارة المجموعة التاسعة بستّة انتصارات وتعادلين، إلى إحراز انتصار جديد حيث خاضوا حصة تدريبيّة وسط أجواء ميّزها الكثير من الحماس بحضور أبرز نجوم المنتخب، على غرار هاري كين، رحيم ستيرلينغ والشّاب الواعد فيل فودن. وأكد تقرير صحافي، أول من أمس استبعاد ديكلان رايس لاعب وسط وست هام من معسكر الأسود الثلاثة، خلال التوقف الدولي الحالي. وحسب صحيفة «ذا صن»، فإن رايس ، استبعد من قائمة إنكلترا التي ستواجه ألبانيا وسان مارينو في تصفيات. وأشارت إلى أن رايس كان يتدرب بشكل فردي مع إنكلترا، حيث ظهر عليه الإعياء، وعاد إلى المنزل. وأوضحت الصحيفة البريطانية أن رايس أجرى اختبارات فيروس كورونا، وجاءت النتيجة الخاصة به سلبية. وذكرت أن رايس سيحصل على راحة خلال الأسبوعين المقبلين، بدلًا من المشاركة مع منتخب إنكلترا في المباريات والتدريبات. وقالت «ذا صن» إن رايس تعرض للإعياء عقب أسابيع مزدحمة بالمباريات، حيث أن اللاعب تغيب فقط عن مباراتين مع وست هام هذا الموسم في كل البطولات.

