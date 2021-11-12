أنشيلوتي غير مهتم بتدريب المنتخب

دوليه

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أنه غير مهتم بتولي مهمة تدريب منتخب بلاده، مشيراً إلى أنه يحب العمل اليومي. وقال أنشيلوتي في مقابلة مع برنامج «ESPN» أحب العمل اليومي من خلال تدريب الأندية، ينبغي أن أفكر في دور مع المنتخب الوطني، لكنني لا أعتقد ذلك». ويتولى روبرتو مانشيني، مسؤولية تدريب المنتخب الإيطالي، ويمتد عقده الحالي في قيادة المنتخب الأزرق حتى يوليو 2026. وفيما يتعلق بوضع خاميس رودريغيز الذي انتقل من إيفرتون إلى الريان القطري، علق أنشيلوتي «من المهم له اللعب والتواجد في حالة جيدة وإظهار مهارته». وبعد غياب طويل، اسُتدعي لاعب الريان للمنتخب الكولومبي من جانب رينالدو رويدا لمواجهتي البرازيل وباراغواي في تصفيات كأس العالم.