الأرجنتين تستضيف أوروغواي

دوليه

تخوض الارجنتين اختبارا قوياً أمام أوروغواي فجر السبت ضمن الجولة الثالثة عشرة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022. وتسعى الارجنتين ثانية الترتيب بـ 25 نقطة خلف البرازيل المتصدرة إلى تحقيق الانتصار اليوم والاقتراب أكثر من حسم تأهلها إلى العرس العالمي. وبات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جرمان، جاهزًا لمواجهة منتخبي أوروغواي اليوم والبرازيل خلال التوقف الدولي الحالي. ووفقًا لشبكة «تيك» الأرجنتينية، فإن ميسي شارك في التدريبات الجماعية لراقصي التانغو، الثلاثاء، للمرة الأولى.

وأشارت الشبكة الأرجنتينية، إلى أن مشاركة ميسي باتت مؤكدة أمام أوروغواي والبرازيل، لكن لم يتضح حتى الآن مدى قدرته على اللعب أساسيًا في المباراة الأولى.

وكان ميسي تغيب عن خوض آخر مباراتين مع باريس سان جرمان، بسبب معاناته من إصابة في ركبته اليسري.

وسيزور «الألبيسيليستي» أوروغواي في اليوم ، قبل أن يستقبل في الـ16 من نوفمبر الحالي منتخب البرازيل. وتتصدر البرازيل ترتيب التصفيات المؤهلة للمونديال بـ31 نقطة تليها الأرجنتين في الوصافة بـ25 نقطة. من جانبه أكد مدرب منتخب أوروغواي، أوسكار واشنطن تاباريز، أنه لا يتحدث عن احتمالية إقالته في الأسابيع الأخيرة، لأن لديه أمورا أكثر أهمية للتفكير بها. وقال تاباريز في مؤتمر صحافي: «حينما يمنى فريق بنتائج سلبية مثل الهزيمة 3-0 أمام الأرجنتين و4-1 أمام البرازيل، تحدث دائما حركة، لكن الحديث عن النوايا وراء ذلك لن يتوقف». وأضاف: «لدي الكثير من الأشياء المهمة التي يجب التفكير فيها، النتائج الجيدة غالبا ما تضع الأشياء في مكانها»، في إشارة إلى الأسابيع الساخنة التي مر بها اتحاد أوروغواي عقب الهزيمة، وشككت في استمرار المدرب في منصبه.

وتابع: «ما زالت هناك 6 مباريات متبقية بتصفيات المونديال، والمنتخب يعكف على الاستعداد لهذه المواجهات، منذ انتهت المباراة أمام البرازيل».

وتستقبل أوروغواي على أرضها الأرجنتين اليوم، ثم تستضيف بوليفيا، الثلاثاء.

ويحتل منتخب أوروغواي المركز الخامس في ترتيب التصفيات برصيد 16 نقطة، بفارق الأهداف خلف كولومبيا.

