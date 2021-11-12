فان غال: التأهل لن يكون سهلاً

دوليه

قال لويس فان غال مدرب منتخب هولندا إنه يثق في نجاح بلاده في ضمان التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 الأسبوع المقبل، لكنه حذر من أن مواجهة الجبل الأسود غدا لن تكون سهلة.

وعاد فان غال لخوض ولايته الثالثة في تدريب هولندا وقاد بلاده في خمس مباريات دون خسارة، حيث تعادل مرة واحدة ثم فاز في أربع مباريات، ويتصدر المجموعة السابعة بفارق نقطتين. وانتهت أول مباراة بعد عودة فان غال بتعادل هولندا 1-1 في ضيافة النرويج، صاحبة المركز الثاني، في سبتمبر ، وسيلعب المنتخبان في روتردام الثلاثاء في ختام مشوار التصفيات.

وقال فان غال في مؤتمر صحافي «بكل تأكيد التأهل فقط هو المهم وهذا كان الهدف منذ تعييني. لن يحدث الأمر ببساطة لكن من ناحية المبدأ أفترض أننا سنتأهل».

وأضاف المدرب الذي سجل فريقه 17 هدفا أمام تركيا والجبل الأسود ولاتفيا وجبل طارق «لعبنا بطريقة هجومية واضحة في كل المباريات رغم أن هذا كان ممكنا أمام مثل هؤلاء المنافسين». وتابع «لكننا كنا نهاجم أيضا أمام النرويج ويمكن متابعة الإحصاءات». لكن هولندا تحتاج إلى الفوز خارج أرضها على الجبل الأسود غدا حتى تكون في موقف قوي في المجموعة عند مواجهة النرويج.

وقال فان غال عن لاعبي الجبل الأسود «الإمكانات الفردية عالية بين لاعبي المنافس. لا تنسوا أننا كنا الطرف الأقل على أرضنا في أول 20 دقيقة عندما خرجنا بالانتصار في سبتمبر «.وأضاف «بدأنا فقط اللعب بشكل أفضل عندما تحرك الجناحان في المكان المناسب، وبعد ذلك نجحنا في التفوق وحققنا نتيجة جيدة».

