ميلووكي أفلت من الهزيمة

دوليه

أفلت ميلووكي باكس حامل اللقب من خسارة ثانية أمام نيويورك نيكس بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من التفريط بتقدّم 24 نقطة، قبل أن يتسلح بالثلاثيات ويخرج فائزًا 112-100 أول من أمس على ملعب ماديسون سكوير غاردن ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وكان نيكس عوّض تأخّره بفارق 21 نقطة في الشوط الأول في المباراة التي جمعتهما الجمعة ليصدم باكس بالفوز في ميلووكي، إلا أنه لم ينجح في تكرار ذلك هذه المرة.

في أبرز المباريات الأخرى، سجل كيفن دورانت 30 نقطة وأضاف لاماركوس ألدريج 21 فيما حقق جيمس هاردن تريبل دابل (17 نقطة، 11 متابعة و11 تمريرة حاسمة) ليقودوا بروكلين نتس الى الفوز على أورلاندو ماجيك 123-90 معوضًا الخسارة أمام شيكاغو بولز الثلاثاء.

وتفوق لوس أنجليس ليكرز بطل 2020 في مباراة مثيرة بعد التمديد على ميامي هيت 120-117. وعزز غولدن ستايت ووريرز صدارته للمنطقة الغربية بانتصار سادس تواليًا جاء على حساب مينيسوتا تمبروولفز 123-110.

