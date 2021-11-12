القادسية يصفع العربي بـ «اليد»

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حقق القادسية انتصارا عريضا على العربي 33-21 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن الجولة السابعة من دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد التي شهدت أيضاً فوز الفحيحيل على برقان 24-22.

وبهذا الفوز رفع القادسية رصيده إلى 7 نقاط، فيما بقي العربي على رصيده السابق 4 نقاط، وارتفع رصيد الفحيحيل إلى 5 نقاط، فيما بقي برقان على رصيد 8 نقاط. وفرض القادسية سيطرته على لقاء غريمه التقليدي العربي الذي يقدم مستويات متواضعة وضعته في دائرة خطر الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، في المقابل تقدم القادسية خطوة اضافية نحو فرق المقدمة آملا في المنافسة على احدى بطاقات المربع الذهبي. ولم يجد القادسية أي صعوبة في السيطرة على اللقاء بفضل تميز لاعبيه في الجانبين الدفاعي والهجومي، في حين واجه العربي صعوبة في مجاراة خصمه وبدا على لاعبيه الاستسلام في بعض فترات المباراة.

وفي اللقاء الآخر تمكن الفحيحيل من ايقاف تقدم برقان وعرقلته عن الاستمرار في وصافة الترتيب إذ سيفقد مركزه لصالح الفائز من لقاء السالمية مع كاظمة الذي اقيم في وقت متأخر مساء أمس.

وجاءت مباراة الفريقين قوية وحماسية منذ البداية حيث بقيت النتيجة معلقة حتى اللحظات الأخيرة التي تمكن بها الفحيحيل من حسم اللقاء لصالحه بجدارة واستحقاق.

