انطلاق «الدراجات المائية 2021»

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انطلقت أمس على شاطئ «المارينا مول» منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم للدراجات المائية 2021 بمشاركة 60 متسابقا من 27 دولة، وتقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للرياضات البحرية وبرعاية الهيئة العامة للرياضة.

واعتبر نائب مدير الهيئة العامة للرياضة

د. صقر الملا ان استضافة الكويت للجولة الثانية من البطولة ستسهم في تنمية النشاط الرياضي وتطوير قدرات الشباب وطاقاتهم. واضاف الملا في مؤتمر صحافي أول من امس ان البطولة تأتي ترجمة للاستراتيجية التي اطلقتها الهيئة قبل أيام والتي من ضمن ركائزها استضافة العديد من البطولات الاقليمية والعالمية لتنمية النشاط الرياضي في البلاد. وذكر ان لدى الكويت نخبة من اللاعبين والمتسابقين المتميزين في رياضة الدراجات المائية متمنيا لهم التوفيق في هذا الحدث العالمي الكبير لرفع اسم البلاد في هذا المحفل الدولي المهم.

من جانبها قال نائب الرئيس الأعلى لـ(HO racing) لافينيا كافاليرو في كلمة مماثلة ان الكويت تمتلك جميع الامكانات لاقامة هذا السباق، منوهة بأنها سبق واحتضنت الجولة الافتتاحية للبطولة عام 2020.واشارت كافاليرو الى ان هذه الجولة ستكون المرحلة النهائية للبطولة وفي نهاية السباق سيتم تحديد بطل الموسم. بدوره، قال رئيس مجلس إدارة نادي الرياضات البحرية محمد الزنكي ان هذا الحدث سيعزز عودة الكويت لاستعادة مكانتها المعهودة والمتميزة في المجال الرياضي.وشدد الزنكي على سعي النادي لظهور هذا الحدث الرياضي المهم بالشكل الامثل لإبراز الوجه الحقيقي للانجازات الرياضية الكويتية في المحافل العالمية.

