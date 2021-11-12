26 لاعباً في قائمة «أزرق السلة»

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استدعى مدرب منتخب كرة السلة التونسي عادل التلاتلي 26 لاعبا لقائمة «الأزرق» استعداداً لدورة الالعاب الخليجية التي ستقام في الكويت خلال يناير المقبل. وضمت قائمة المنتخب اللاعبين: احمد البلوشي، تركي الشمري، عبدالعزيز الحميدي،مشاري بودهوم،باسل المزيعل، صالح اليوسف، عبدالله الشمري،الكسندر الغيص،عبدالرحمن السهو، حمد عدنان، سهو السهو، عبدالعزيز ريحان،راشد الرباح، عبداللطيف غانم، محمد عدنان، يوسف بورحمه،علي الهدهود، ناصر الهجرس، عمران عنبر، يوسف الحمدان، حسين الخباز، عبدالمحسن مرتضى،محمد اشكناني، رباح الحسيني، مساعد العتيبي ومصطفى الرفاعي.

وسيعقد الجهازان الفني والاداري اجتماعا مع اللاعبين غدا السبت من أجل اطلاعهم على خطة الاعداد ومعرفة ان كانت هناك ظروف تحول دون انضمام أي لاعب إلى المنتخب إلى جانب تسهيل أمور التفرغات للموظفين والطلاب.

وسيبدأ الفريق مرحلة الاعداد في 5 ديسمبر من خلال الدخول في معسكر داخلي لغاية 14 منه قبل المغادرة إلى المعسكر الخارجي الذي سيقام في ليتوانيا لمدة 20 يوماً ثم العودة إلى البلاد للمشاركة دورة الالعاب الخليجية إذ ستقام منافسات كرة السلة خلال الفترة من 11 إلى 17 يناير.

