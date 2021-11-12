معسكر «أزرق الطائرة» في صربيا

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حدد اتحاد الكرة الطائرة يوم 10 ديسمبر المقبل موعداً لانطلاق تدريبات المنتخب استعدادا لخوض منافسات دورة الالعاب الخليجية التي تستضيفها الكويت يناير المقبل. وقال أمين سر الاتحاد عبدالله الغرير عقب اجتماع مجلس اداة الإتحاد الذي عقد أول من أمس برئاسة د. عبدالهادي الشبيب، أن مجلس الادارة اجرى تعديلا على خطة اعداد المنتخب حيث تبدأ التدريبات 10 ديسمبر على صالة الاتحاد وبعدها يغادر المنتخب الى صربيا بدلا من القاهرة لإقامة معسكر تدريبي هناك من 13 ديسمبر حتى 6 يناير المقبلين .كما اعتمد مجلس الادارة تشكيل الوفد الاداري للمعسكر والذي سيكون برئاسة عضو مجلس الاتحاد بدر الكوس ويتكون من مدير المنتخبات محمد القطان اداريا ومحمد البلوشي مشرفا والجهاز للفني للمنتخب المكون من المدرب الصربي الكسندر ومساعده الوطني عادل المزيعل ومدرب اللياقة البدنية التونسي محمد الميموني واخصائي المنتخب عبدالله طالب.واشار الغرير الى ان مجلس الادارة قرار استمرار مسابقة الدوري بدرجتيه «الممتازة و الاولى» حتى 9 سبتمبر المقبل والغاء بطولة الاتحاد التنشيطية لفئة العمومي وبناء على ذلك اعتمد المجلس التعديل على جدول جميع المسابقات خصوصا بالنسبة للعمومي، كما اعتمد المجلس شروط مسابقات دوري البراعم تحت 13 سنة والذي سيبدأ في 20 نوفمبر الحالي ومهرجانات تحت 11 سنة.

