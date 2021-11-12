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الأبيض هزم بطل غامبيا


تغلب الكويت على فريق واليدان بطل غامبيا بهدف نظيف في اللقاء الودي الذي جمع الطرفين أول من أمس ضمن المعسكر التدريبي الذي يقيمه الأبيض في مدينة جدة السعودية استعدادا لخوض منافسات الدوري الممتاز التي تنطلق يوم 19 نوفمبر الحالي، إذ سيبدأ الكويت مشواره في البطولة بلقاء اليرموك يوم 21 من الشهر ذاته.
وسجل هدف الكويت المهاجم يوسف ناصر مستثمراً كرة عرضية متقنة أرسلها علي حسين في الدقيقة الـ 55، علماً أن حارس الأبيض ضاري العتيبي تصدى لركلة جزاء للفريق الغامبي خلال الشوط الأول.ويستمر معسكر الكويت حتى يوم الثلاثاء المقبل، وسيخوض الفريق لقاء ودياً آخر ضد الأهلي بعد غد.


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