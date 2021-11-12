مصر لحسم التأهل أمام أنغولا

دوليه

يخوض المنتخب المصري اليوم مباراة مهمة أمام مضيفه الأنغولي ضمن الجولة الخامسة للمجموعة السادسة بتصفيات أفريقيا المؤهلة الى كأس العالم 2022.ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط بفارق 4 نقاط عن ليبيا فيما تأتي الغابون ثالثة بأربع نقاط وأخيرا أنغولا برصيد 3 نقاط.

ويتأهل أول المجموعة فقط إلى الدور الحاسم الذي سيضم 10 منتخبات وستجرى قرعة لتحديد أطراف 5 مواجهات تلعب ذهابا وإيابا ويتأهل المنتصرون الخمسة للمونديال.

وفي حالة فوز مصر اليوم فإنها ستتأهل رسميا للدور الحاسم أما في حالة الخسارة فيستأجل الأمر إلى الجولة الأخيرة التي سيستضيف فيها الفراعنة منتخب الغابون. وتبدو صفوف المنتخب المصري مكتملة باستثناء غياب محمود الونش للإيقاف لتراكم البطاقات واستبعاد عمر مرموش للإصابة.

ومن المنتظر أن يلعب البرتغالي كارلوس كيروش مدرب مصر بتشكيلة متوازنة على أمل الفوز وحسم الأمور مبكرا.وسيلعب كيروش بتشكيلة تضم محمد الشناوي وأحمد حجازي وأيمن أشرف وأحمد أبو الفتوح وأكرم توفيق وعمرو السولية ومحمد النني ومحمد صلاح وعبد الله السعيد ومحمد شريف ومصطفى محمد.

