العراق.. «الحشد» يهدد بمقاطعة العملية السياسية «كاملة»

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بغداد - الوكالات: تجول رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في احد احياء العاصمة بغداد؛ في اول ظهور له في مكان عام منذ محاولة اغتياله قبل ايام، في حين لوّح رئيس تحالف «الفتح» هادي العامري بمقاطعة العملية السياسية بالعراق بالكامل اذا لم تعالج الطعون في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بشكل حقيقي وجاد.

وقال مكتب الكاظمي في بيان ان الكاظمي اجرى جولة راجلة في احياء مدينة الصدر (شرقي بغداد) وشوارعها، والتقى خلال جولته عدداً من المواطنين الذين قدموا له التهنئة «بالسلامة والنجاة من الاعتداء الارهابي».

وفجر الأحد الماضي، اعلن الجيش العراقي نجاة الكاظمي من محاولة اغتيال عبر هجوم على مقر اقامته بالمنطقة الخضراء في بغداد بـ3 طائرات مسيرة مفخخة، تم اسقاط 2 منها، وانفجرت الثالثة في المقر مما تسبب في اصابة عدد من حراسه. ولاقى الحادث تنديدا واسع النطاق على المستويين المحلي والدولي، وأثار مخاوف من اندلاع اقتتال داخلي في العراق.

في غضون ذلك لوح رئيس تحالف « الفتح» بمقاطعة العملية السياسية بالكامل، قائلا «لن نقبل فرض الارادات،وقد نلجأ الى مقاطعة العملية السياسية بالكامل اذا لم تعالج الطعون بشكل حقيقي وجاد» وأضاف ان ممثلة الأمم المتحدة (جينين هينيس بلاسخارت) تتحكم في المفوضية، ولها دور سلبي وتدخلات خارج نطاق عملها، وقف تعبيره.

وأشار الى ان الارباك والتخبط في عمل المفوضية سبب رئيسي في الأزمة السياسية الحالية، مبينا ان المفوضية تعهدت قبل الانتخابات بعدة اجراءات لطمأنة القوى السياسية بعدم تزوير النتائج، لكنها لم تلتزم بأي منها.وجاء حديث العامري في بيان صدر عن مكتبه، عقب لقائه في بغداد وفدا من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وهو احد الحزبين الحاكمين باقليم كردستان (شمالي العراق). وذكر البيان ان العامري ووفد الاتحاد الوطني برئاسة خالد شواني ابديا رفضهما الكبير للتلاعب في نتائج الانتخابات.

في المقابل اعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، امس انه لا يوجد حتى الآن دليل قانوني على تزوير الانتخابات البرلمانية. وقال زيدان لوكالة الأنباء العراقية «واع» انه «الى الآن لم يثبت تزوير الانتخابات بدليل قانوني». وفي سياق آخر اكد ان «التحقيق بقتلة المتظاهرين في محيط المنطقة الخضراء الجمعة الماضي مستمر وبانتظار انتهاء اعمال اللجنة التحقيقية التي شكلها رئيس الوزراء لعرضها على الهيئة القضائية». كما اوضح ان ملف التحقيق بمحاولة اغتيال مصطفى الكاظمي لدى اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء لم يعرض حتى الآن على القضاء ولا يزال في مراحله الأولى.

وتحالف «الفتح» (المظلة السياسية لفصائل الحشد الشعبي) ابرز الخاسرين في الانتخابات الأخيرة بحصوله على 16 مقعدا وفق النتائج الأولية بعد ان حل ثانيا في انتخابات 2018 بـ48 مقعدا.

ومنذ نحو اسبوعين، يشهد العراق توترات سياسية على وقع رفض فصائل شيعية مسلحة النتائج الأولية للانتخابات، التي جرت في العاشر من اكتوبر الماضي، حيث يقولون انها مفبركة ويطالبون باعادة فرز الأصوات يدويا.

